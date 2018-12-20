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      Путину Донбасс не нужен, поэтому и говорит о "поддержке", – эксперт

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      Путин не пойдет на обострение на Донбассе
      Путин не пойдет на обострение на Донбассе / Фото из открытых источников

      Президенту России Владимиру Путину Донбасс не нужен, но и на эскалацию на востоке Украины он сейчас не пойдет.

      Об этом 24 каналу рассказал политический эксперт Андрей Вигиринский.

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      Заявление Путина, что "они Донбасс не бросят, адресовано россиянам и жителям ОРДЛО. Но Путину эти территории не нужны. И он ничего не обещает. Хотя те, кто поддерживал "русскую весну" на Донбассе, видели себя в составе РФ по примеру Крыма. Но Путин говорит лишь о поддержке, чтобы не разрушить свою легенду о "гражданской" войне,
      - считает Вигиринский.

      В частности, отмечает эксперт, Крым нужен Путину для военной базы. А оккупированные Россией территории Донбасса – проблемные районы, куда надо вложить огромные деньги для восстановления инфраструктуры, демилитаризации и тому подобное. И это все под давлением новых санкций.

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      Военное обострение на Донбассе будет в пользу рейтинга Порошенко. Это позволит ему обосновать военное положение, отложить выборы и снова ввести военное положение на более длительное время. Когда есть такой военный конфликт, аудитория объединяется вокруг того, кто возглавляет противодействие врагу. Такой роскоши Путин Порошенко не подарит. Поэтому приостановил диалоги в Минске нормандском формате и с Киевом в частности,
      - отметил Андрей Вигиринский.

      Напомним, 20 декабря президент России путин на итоговой пресс-конференции заявил, что это украинская власть стреляет на оккупированном Россией Донбассе. И Россия будет и впредь оказывать "гуманитарную помощь", потому что "желает Украине только мира".

      Смотрите видео, как украинский журналист Роман Цимбалюк задал вопрос Владимиру Путину во время пресс-конференции:

       

      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Владимир Путин Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Петр Порошенко
      Источник: 24 канал
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