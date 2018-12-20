Путину Донбасс не нужен, поэтому и говорит о "поддержке", – эксперт

Президенту России Владимиру Путину Донбасс не нужен, но и на эскалацию на востоке Украины он сейчас не пойдет.

Об этом 24 каналу рассказал политический эксперт Андрей Вигиринский.

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Заявление Путина, что "они Донбасс не бросят, адресовано россиянам и жителям ОРДЛО. Но Путину эти территории не нужны. И он ничего не обещает. Хотя те, кто поддерживал "русскую весну" на Донбассе, видели себя в составе РФ по примеру Крыма. Но Путин говорит лишь о поддержке, чтобы не разрушить свою легенду о "гражданской" войне,

- считает Вигиринский.

В частности, отмечает эксперт, Крым нужен Путину для военной базы. А оккупированные Россией территории Донбасса – проблемные районы, куда надо вложить огромные деньги для восстановления инфраструктуры, демилитаризации и тому подобное. И это все под давлением новых санкций.

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Военное обострение на Донбассе будет в пользу рейтинга Порошенко. Это позволит ему обосновать военное положение, отложить выборы и снова ввести военное положение на более длительное время. Когда есть такой военный конфликт, аудитория объединяется вокруг того, кто возглавляет противодействие врагу. Такой роскоши Путин Порошенко не подарит. Поэтому приостановил диалоги в Минске нормандском формате и с Киевом в частности,

- отметил Андрей Вигиринский.

Напомним, 20 декабря президент России путин на итоговой пресс-конференции заявил, что это украинская власть стреляет на оккупированном Россией Донбассе. И Россия будет и впредь оказывать "гуманитарную помощь", потому что "желает Украине только мира".

Смотрите видео, как украинский журналист Роман Цимбалюк задал вопрос Владимиру Путину во время пресс-конференции: