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      Путіну Донбас не потрібен, тому й говорить про "підтримку", – експерт

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      Путін не піде на загострення на Донбасі
      Путін не піде на загострення на Донбасі / Фото з відкритих джерел

      Президенту Росії Володимиру Путіну Донбас не потрібен, але й на ескалацію на сході України він зараз не піде.

      Про це 24 каналу розповів політичний експерт Андрій Вігірінський.

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      Заява Путіна, що "вони Донбас не кинуть, адресована росіянам і жителям ОРДЛО. Але Путіну ці території не потрібні. І він нічого не обіцяє. Хоча ті, хто підтримував "рускую вєсну" на Донбасі, бачили себе в складі РФ за прикладом Криму. Але Путін говорить лише про підтримку, щоб не зруйнувати свою легенду про "громадянську" війну,
      – вважає Вігірінський.

      Зокрема, зазначає експерт, Крим потрібен Путіну для військової бази. А окуповані Росією території Донбасу – проблемні райони, куди треба вкласти величезні гроші для відновлення інфраструктури, демілітаризації тощо. І це все під тиском нових санкцій.

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      Військове загострення на Донбасі буде на користь рейтингу Порошенка. Це дозволить йому обґрунтувати воєнний стан, відкласти вибори і знову ввести воєнний стан на більш тривалий час. Коли є такий військовий конфлікт, аудиторія об’єднується навколо того, хто очолює протидію ворогу. Такої розкоші Путін Порошенку не подарує. Тому призупинив діалоги в Мінську, нормандському форматі і з Києвом зокрема,
      – наголосив Андрій Вігірінський.

      Нагадаємо, 20 грудня президент Росії Путін на підсумковій прес-конференції заявив, що це українська влада стріляє на окупованому Росією Донбасі. І Росія буде і надалі надавати "гуманітарну допомогу", бо "бажає Україні лише миру".

      Дивіться відео, як український журналіст Роман Цимбалюк задав питання Володимиру Путіну під час прес-конференції:

       

      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Володимир Путін Петро Порошенко
      Джерело: 24 канал
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