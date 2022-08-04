Путиным можно управлять только через страх, – Чичваркин

Владимир Путин привык запугивать весь мир или нападать на другие страны, чтобы забирать их территории. Но и на него можно повлиять и запугать, ведь были случаи, когда он сам очень боялся и убегал с поля боя.

Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционер Евгений Чичваркин. Он подчеркнул, что путин не понимает только шантаж, но он его использует.

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Тем не менее самым путиным можно управлять, и только через страх.

Чичваркин рассказал, что в 2008 году, когда авианосец США подошел к Грузии, путин оттуда забрался за три дня.

Он 8 августа все начал, а уже 11, кажется, сказал, что "мы все, мы убираемся". Тогда они вернулись на админграницы Южной Осетии,

– говорит он.

Российский оппозиционер добавил, что это был всего один американский корабль. "Такая цена путинских понтов", – подытожил Чичваркин.

Чичваркин считает, что путиным можно управлять только через страх: видео



К слову, похоже, что война россии против Украины имела несколько уровней целей, где попытка захвата территории – верхняя, а самая главная – что россия действительно желала создать как можно быстрее СССР.

Интересно, что бывший бундесканцлер Герхард Шредер встретился с Владимиром Путиным и озвучил условия, на которых в кремле согласны "заморозить войну". Чего на самом деле хочет путин и каковы его желания по Украине – читайте в статье.