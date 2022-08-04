Про це 24 каналу розповів російський опозиціонер Євген Чичваркін. Він наголосив, що путін не розуміє лише шантаж, але він його використовує.

До теми путіну чітко вказали, що після застосування ядерної зброї його ліквідують, – Піонтковський

Проте, самим путіним можна керувати, і тільки через страх.

Чичваркін розповів, що у 2008 році, коли авіаносець США підійшов до Грузії, путін звідти забрався за три дні.

Він 8 серпня все почав, а вже 11, здається, сказав, що “ми все, ми забираємося”. Тоді вони повернулися на адмінкордони Південної Осетії,

– каже він.

Російський опозиціонер додав, що це був всього один американський корабель. "Така ціна путінських понтів", – підсумував Чичваркін.

Чичваркін вважає, що путіним можна керувати лише через страх: відео



До слова, схоже, що війна росії проти України мала кілька рівнів цілей, де спроба захоплення території – верхня, а найголовніша – що росія й справді бажала створити якнайшвидше СРСР.

Цікаво, що колишній бундесканцлер Герхард Шредер зустрівся з владіміром путіним і озвучив умови, на яких у кремлі згодні "заморозити війну". Чого насправді хоче путін та які його бажання щодо України – читайте у статті.