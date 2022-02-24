Путлогитлер рожает Третью мировую войну

Фашня все-таки свалилась в войну. Я предупреждал, что Путлогитлер рожает Третью мировую, но меня обвиняли в алармизме. Русские, вам п...ц. Ублюдистан будет разрушен. Прожарка будет тотальной.

Операция по усмирению убийцы

Что необходимо сделать. Путина – объявить военным преступником, его окружение – тоже. Гражданам РФ – не выдавать никаких виз. России – объявить тотальное эмбарго, отключив от SWIFT. В случае ядерной атаки на Украину – нанести ядерные удары по ключевым объектам/городам РФ.

Стоит внимания В одни из самых темных времен истории рождается украинская нация

Сейчас русский многонациональный козлятник начнет блеять о том, как он против войны, как он ни при чем, и что "это весь мир заигрывал с Путлом", а не они. Но это не мир напал на Украину. Это вы, русские терпилы, любители Путла, напали. Пришло ваше время сдохнуть. И да: х... вам, а не рай.



Путина следует как можно скорее объявить военным преступником / Фото Getty Images

Угроза для мира

Пора срочно создавать антипутинскую коалицию со стороны ЕС и стран НАТО. Если не разгромить фашнявую скотобазу прямо сейчас – она отправит в ядерный ад все человечество. Пора понять: Путин не шутит. Он начал Третью мировую войну.

Путло-орки, для вас борщевые наборы уже не актуальны. Запасайтесь похоронными: тапочки, веночки, вот это все.

Пару дней Украина выдержит, а потом в дело войдет антипутинская коалиция, и ритуальные принадлежности вам очень даже пригодятся.

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