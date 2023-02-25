Эпическую историю упадка ЧВК "Вагнера" 24 Каналу рассказал экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов. По его словам, ЧВК изначально задумывались как продолжение ГРУ для работы за пределами России.

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Прикрытие для России

Сергей Жирнов отметил, что ЧВК изначально создавались для того, чтобы осуществлять геополитические военные жесты в странах Африки и Сирии. При этом действия таких ЧВК не вызывали каких-либо обвинений в сторону российского государства, поскольку Россия вроде бы была не у дел.

ЧВК – это политическая ошибка Путина, потому что она не для этого задумывалась. ЧВК задумывались как продолжение ГРУ для работы за границей. ЧВК это Арика и Сирия, а также возможность делать какие-то военные геополитические жесты за границей не порождая виновности России как государства,

– сказал Жирнов.

Экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России рассказал, что когда создавалась ЧВК "Вагнер", туда набирали только элиту и был жесткий отбор. Туда не брали пьяниц, зэков и других сомнительных людей.

По мнению Сергея Жирнова, Владимир Путин использовал этот ЧВК для войны с Украиной, чтобы "уменьшить" официальные потери российской армии, потому что погибших военных ЧВК не считали в общей статистике.

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После того, как "вагнеровцы" начали использовать в войне, туда начали набирать весь "сброд".

"Сначала туда набрали всех тех, кто раньше пытался вступить в этот ЧВК, но им было отказано по разным причинам – пьянство, преступления, сомнительные связи и т.д. Сначала набрали этих, а когда уже и их стало не хватать, тогда появилась история с преступниками, – отметил Жирнов.

Цинизм для "своих"

Экс-сотрудник КГБ также отметил, что история с зэками очень цинична, потому что их фактически обманывают, когда говорят, что отслужив некоторое время их отпустят. По словам Жирнова, их не отпустят, потому что их задача – разминировать минные поля собственными телами.

По мнению Сергея Жирнова, эти заключенные не продержатся 6 месяцев, а те, кто продержится, будет раненым или останется инвалидом. В таком состоянии они будут способны, чтобы отстоять свои элементарные права и поднять "шум" относительно этой ситуации.

Это смертники, им просто не говорят, что они смертники, им говорят, что они продержатся 6 месяцев и у них будет амнистия. Но никто из них 6 месяцев не продержится. Они все будут либо трупами, либо ранеными,

– отметил Жирнов.

Он сравнил эту ситуацию с большим количеством раненых советских военных, которые вернулись из Афганистана и остались фактически наедине со своими проблемами, потому что никто за ними не заботился.

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