"Редан": подростки еще в одном областном центре планировали устроить массовую драку
28 февраля 2023, 12:48Читати новину українською
Источник:полиция Винницкой области
В Украине набирает обороты движение ЧВК "Редан". Например, в Виннице подростки также планировали устроить массовую потасовку. Их задержали.
По информации полиции, массовую драку собирались устроить на одной из площадей в Виннице 27 февраля.
Кстати Что известно о ЧВК "Редан": эта молодежная субкультура уже дошла до Украины
Подростков опередили
Правоохранители задержали участников "акции" и доставили в участок. В присутствии родителей с детьми провели профилактические беседы.
Полиция предупредила, что такие потасовки – это попытка российских пропагандистов провести очередную ИПСО и использовать детей для дестабилизации ситуации в Украине.
Что известно о ЧВК "Редан"
- Молодежное движение ЧВК "Редан" состоит из поклонников аниме. Подростки одеваются в черную одежду с изображением пауков и цифры 4, которая является отсылкой к аниме "Hunter x Hunter".
- Подростки называют себя неформалами. Они устраивают массовые драки с футбольными фанатами, мигрантами и представителями других национальностей или субкультур.
- Молодые люди утверждают, что "ЧВК" в названии движения – это шутка. Уверяют, что с военной компанией себя не ассоциируют совсем.
- Движение распространилось в России. Дети устраивали стычки в торговых центрах ряда городов.
- Впоследствии волна пришла и в Украину. К примеру, в центре Харькова полиция задержала подростков, которые планировали устроить массовую драку.
- Представители движения ЧВК "Редан" пытались устроить масштабную драку и в центре Львова. Агрессивно настроенные подростки собрались возле торгового центра "Форум" около 17:00.