"Редан": подростки еще в одном областном центре планировали устроить массовую драку

В Украине набирает обороты движение ЧВК "Редан". Например, в Виннице подростки также планировали устроить массовую потасовку. Их задержали.

По информации полиции, массовую драку собирались устроить на одной из площадей в Виннице 27 февраля.

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Подростков опередили

Правоохранители задержали участников "акции" и доставили в участок. В присутствии родителей с детьми провели профилактические беседы.

Полиция предупредила, что такие потасовки – это попытка российских пропагандистов провести очередную ИПСО и использовать детей для дестабилизации ситуации в Украине.

Что известно о ЧВК "Редан"