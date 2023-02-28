"Редан": подростки еще в одном областном центре планировали устроить массовую драку

28 февраля 2023, 12:48
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Источник:

полиция Винницкой области

В Украине набирает обороты движение ЧВК "Редан". Например, в Виннице подростки также планировали устроить массовую потасовку. Их задержали.

По информации полиции, массовую драку собирались устроить на одной из площадей в Виннице 27 февраля.

Кстати Что известно о ЧВК "Редан": эта молодежная субкультура уже дошла до Украины

Подростков опередили

Правоохранители задержали участников "акции" и доставили в участок. В присутствии родителей с детьми провели профилактические беседы.

Полиция предупредила, что такие потасовки – это попытка российских пропагандистов провести очередную ИПСО и использовать детей для дестабилизации ситуации в Украине.

Что известно о ЧВК "Редан"

  • Молодежное движение ЧВК "Редан" состоит из поклонников аниме. Подростки одеваются в черную одежду с изображением пауков и цифры 4, которая является отсылкой к аниме "Hunter x Hunter".
  • Подростки называют себя неформалами. Они устраивают массовые драки с футбольными фанатами, мигрантами и представителями других национальностей или субкультур.
  • Молодые люди утверждают, что "ЧВК" в названии движения –  это шутка. Уверяют, что с военной компанией себя не ассоциируют совсем.
  • Движение распространилось в России. Дети устраивали стычки в торговых центрах ряда городов.
  • Впоследствии волна пришла и в Украину. К примеру, в центре Харькова полиция задержала подростков, которые планировали устроить массовую драку.
  • Представители движения ЧВК "Редан" пытались устроить масштабную драку и в центре Львова. Агрессивно настроенные подростки собрались возле торгового центра "Форум" около 17:00.

Автор: Ольга Музика