За інформацією поліції, масову бійку збирались влаштувати на одній з площ у Вінниці 27 лютого.
До речі Що відомо про ПВК "Редан": ця молодіжна субкультура вже дійшла до України
Підлітків випередили
Правоохоронці затримали учасників "акції" та доставили до відділку. У присутності батьків з дітьми провели профілактичні бесіди.
Поліція попередила, що такі бійки – це спроба російських пропагандистів провести чергову ІПСО та використати дітей для дестабілізації ситуації в Україні.
Що відомо про ПВК "Редан"
- Молодіжний рух ПВК "Редан" складається з прихильників аніме. Підлітки вдягаються у чорний одяг з зображенням павуків та цифри 4, що є відсилкою до аніме "Hunter x Hunter".
- Підлітки називають себе неформалами. Вони влаштовують масові бійки з футбольними фанатами, мігрантами та представниками інших національностей чи субкультур.
- Молоді люди стверджують, що "ПВК" у назві руху – це жарт. Переконують, що з військовою компанією себе не асоціюють зовсім.
- Рух розповсюдився в Росії. Діти влаштовували сутички у торгових центрах низки міст.
- Згодом хвиля дісталась і України. Наприклад, у центрі Харкова поліція затримала підлітків, які планували влаштувати масову бійку.
- Представники руху ПВК "Редан" намагались влаштувати масштабну бійку і у центрі Львова. Агресивно налаштовані підлітки зібрались біля торгового центру "Форум" близько 17:00.