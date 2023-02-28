За інформацією поліції, масову бійку збирались влаштувати на одній з площ у Вінниці 27 лютого.

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Підлітків випередили

Правоохоронці затримали учасників "акції" та доставили до відділку. У присутності батьків з дітьми провели профілактичні бесіди.

Поліція попередила, що такі бійки – це спроба російських пропагандистів провести чергову ІПСО та використати дітей для дестабілізації ситуації в Україні.

Що відомо про ПВК "Редан"