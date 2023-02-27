Подростки из ППК "Редан" планировали потасовку во Львове: полиция быстро отреагировала

Представители движения ПИК "Редан" пытались устроить масштабную драку в центре Львова. Агрессивно настроенные подростки собрались у известного торгового центра.

Поклонники движения начали собираться возле ТЦ "Форум", что фактически в центре города около 17 вечера. Очевидцы сообщили, что на месте происшествия было несколько экипажей полиции.

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В комментарии 24 Канала спикер ГУ Нацполиции во Львовской области Светлана Добровольская сообщила, что полиция помешала подросткам организовать драку.

Во Львове заметили подростков, поддерживающих движение ПВК "Редан" / Фото Игорь Зинкевич

У Форума подростки пытались устроить драку: видео

Подростков разогнали экипажи полиции: видео

Что известно о движении ППК "Редан" Группировка состоит из поклонников аниме. Молодые люди носят футболки с изображением пауков и цифры 4 (отсылка к аниме Hunter x Hunter). Представители субкультуры называют себя неформалами. Они выступают против футбольных фанатов, мигрантов и выходцев из Кавказа. Однако утверждают, что название ПИК – это шутка. Участники движения не ассоциируют себя с частной военной кампанией.

ППК "Редан" в Украине