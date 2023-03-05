Тихая генеральская месть: какой сейчас статус у Пригожина и ЧВК "Вагнер" в России

Евгений Пригожин заявил, что если его ЧВК "Вагнер" отступит от Бахмута, то "посыплется весь фронт". Но это может быть шантаж.

Так в комментарии 24 Каналу заявил экс-сотрудник СБУ, эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. По его словам, главарь наемников хочет показать себя незаменимым.

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"Если нет меня, Пригожина, вагнеровцев, то не будет и России. А будет Пригожин и Вагнер – это будет Россия", – заявил Ступак.

Бывший сотрудник СБУ убежден, нужно признать, что именно благодаря вагнеровцам россиянам удалось одержать определенные "победы" на Востоке Украины. Мол, наемники сделали свое "грязное дело".

Но в большинстве своем даже не сами вагнеровцы. Вагнер – это бренд, это маркетинг, просто вывеска. А вот костяка вагнеровцев уже давно нет,

– сказал эксперт Украинского института будущего.

Ступак рассказал, что из костяка ЧВК "Вагнер" осталось лишь небольшое количество наемников, ведь украинские военные их ликвидировали. В настоящее время ЧВК "Вагнер" воюет только уголовным элементом. И при этом Пригожин жаловался, что заключенных ему больше не дают.

"Нет уже заключенных, теперь будут только остатки того костяка, который был в этом "Вагнере", будут воевать, но и то непонятно, какой период времени", – заметил он.

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Тихая генеральская месть

Иван Ступак считает, что состоялась тихая генеральская месть.

"Боеприпасы начали отдавать вагнеровцам по последнему принципу – "что до вас доедет – то и ваше". А то и вообще игнорировать все их запросы", – заявил он.

В последние недели Евгений Пригожин жаловался на якобы "снарядный голод" в своей ЧВК.

"То, что у вагнеровцев называют "снарядный голод", у наших военных это была определенная зависть: "Ого, сколько у вас снарядов дают, нам столько не давали", – рассказал экс-сотрудник Службы безопасности.

Впоследствии, по словам Ступака, бывший глава спецподразделения "Альфа" СБУ в Донецкой области, Александр Ходаковский, перешедший на сторону врага, заявил, что якобы вагнеровцев укомплектовали снарядами благодаря другим военным подразделениям россиян.

"Он жалуется: "Им дали, а у нас – забрали. Это несправедливо, это неправильно", – рассказал эксперт Украинского института будущего.

Он убежден, что через некоторое время проблема с боеприпасами к вагнеровцам вернется.

Пригожин – туз в рукаве

Экс-сотрудник СБУ уверен, что "звезда" главаря наемников пока не закатывается, поскольку Пригожин еще нужен.

Он решает определенные вопросы и пользуется еще доверием со стороны жителей Кремля. Но это доверие уже не такое объемное, не такое масштабное, как было еще где-то в сентябре,

– рассказал бывший сотрудник СБУ.

Иван Ступак предположил, что пока, вероятно, Пригожина "запихнут на вторые роли".

"Но будут держать как туз в рукаве, на тот случай, если российские военные снова не справятся, и снова сделают ротацию", – заметил он.

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