Имеет выбор сразу из 10 стран, – политолог о вояже Пригожина в Африку

Аналитики Bloomberg пишут о том, что Евгений Пригожин готовится свернуть деятельность ППК "Вагнер" в Украине. Более того, он намерен переориентироваться на Африку.

По мнению Олега Саакяна, это совершенно логично. По-видимому, он сделал свое дело. Те зеки, которые ему выдали, заканчиваются, а новых давать не хотят. Об этом политолог сказал в эфире 24 Канала.

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Пригожин покидает сцену

Как подчеркивает Саакян, у главаря вагнеровцев сложился достаточно серьезный конфликт с российским минобороны. Ему не удалось перебить ведомство.

"Ему нужно уходить из этого театра и фиксировать ущерб. Он политически и медийно достаточно вырос на этом, теперь он просто будет фиксировать это и переходить в Африку", – заметил политолог.

В Африке есть до 10 стран, которые находятся в обойме России, где она оказывает тотальное влияние. По словам Саакяна, он базируется на большом чемодане денег для диктаторов и штыках ПВК "Вагнер".

Понятно, что Пригожин туда повернется лицом. Нужно пополнять финансовые запасы и выполнять геополитические задачи. По Украине вагнеровцам не удалось. Думаю, он еще долго вспоминал этот опыт, когда сядет на скамью подсудимых – если доживет – как едва ли не самую роковую ошибку своей жизни,

– уверяет Олег Саакян.

Политолог подчеркнул, что Пригожин не просто отпустят заниматься Африкой, а делегируют. Это он не решает.

"По Африке "Вагнер" действовал раньше и продолжает действовать сейчас. Аномалией было больше то, что его бросили на украинское направление. Это было затыкание дыр и запуск дополнительной конкуренции внутри системы с определенного момента", – говорит Саакян.

В самом начале эта конкуренция требовалась для того, продолжает он, чтобы пробудить минобороны и российских генералов, которые вели эту войну какими-то совершенно нелепыми методами.

"Сначала они считали, что победят Украину одной левой. Затем, пока они "раскатывались", работал "Вагнер": с одной стороны их подначивая, а с другой – затыкая дыры, где минобороны и генштаб не могли реализовать поставленные военно-политические задачи" – подытожил политолог Олег Саакян.

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