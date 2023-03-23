На думку Олега Саакяна, це абсолютно логічно. Мабуть, він зробив свою справу. Ті зеки, яких йому видали, закінчуються, а нових давати не хочуть. Про це політолог сказав в ефірі 24 Каналу.
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Пригожин залишає сцену
Як підкреслює Саакян, у ватажка вагнерівців склався доволі серйозний конфлікт з російським міноборони. Йому не вдалося перебити відомство.
"Йому потрібно йти з цього театру і фіксувати збитки. Він політично й медійно достатньо зріс на цьому, тепер він просто фіксуватиме це і переходитиме в Африку", – зауважив політолог.
В Африці є до 10 країн, які перебувають в обоймі Росії, де вона має тотальний вплив. За словами Саакяна, він базується на великій валізі грошей для диктаторів і штиках ПВК "Вагнер". .
Зрозуміло, що Пригожин туди повернеться обличчям. Потрібно поповнювати фінансові запаси й виконувати геополітичні завдання назовні. По Україні вагнерівцям не вдалося. Думаю, він ще довго згадувати цей досвід, коли сяде на лаву підсудних – якщо доживе – як чи не найфатальнішу помилку свого життя,
– запевняє Олег Саакян.
Політолог наголосив, що Пригожина не просто відпустять займатися Африкою, а делегують. Це не він вирішує.
"По Африці "Вагнер" діяв раніше і продовжує діяти зараз. Аномалією було більше те, що його кинули на український напрямок. Це було затикання дірок і запуск додаткової конкуренції всередині для системи з певного моменту", – каже Саакян.
На самому початку ця конкуренція була потрібна для того, продовжує він, щоб пробудити міноборони й російських генералів, які вели цю війну якимись абсолютно недолугими методами.
"Спершу вони вважали, що переможуть Україну однією лівою. Потім, поки вони "розкачувалися", працював "Вагнер": з одного боку їх підбурюючи, а з іншого – затикаючи дірки, де міноборони та генштаб не могли реалізувати поставлені військово-політичні завдання", – підсумував політолог Олег Саакян.
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Останні втрати ворога
- ЗСУ продовжують давати гідну відсіч противнику, який намагається захопити наші землі. У Генштабі повідомили, що за минулу добу українські бійці ліквідували ще 660 солдатів ворожої армії.
- Так, від початку повномасштабного вторгнення загинуло вже 168 150 російських окупантів. Зауважимо, що цифри приблизні, адже підрахунок ускладнюють активні бої.
- Росія втрачає в Україні не лише живу силу, а й чимало техніки. Станом на 23 березні наші військові знищили: 3 570 танків, 6 898 бойових броньованих машин, 2 608 артилерійських систем, 511 РСЗВ, 273 засоби ППО, 305 літаків, 290 гелікоптерів, 2 203 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 909 крилатих ракет, 18 кораблів/катерів, 5 452 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн, 273 одиниці спеціальної техніки.