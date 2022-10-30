Кремль приказал судам не выпускать осужденных досрочно, а отправлять их к "Вагнеру", – ISW

В России не оставляют попыток отправить все больше "пушечного мяса" на фронт. Для этого уже решили, что делать с досрочно освобожденными осужденными в стране-агрессоре.

И хотя в России объявили, что частичная мобилизация завершилась, реальность несколько иная. Так, досрочно освобожденных заключенных не будут отпускать на свободу. Их ожидает верная смерть, но уже на фронте.

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Ряды ЧВК "Вагнера" будут пополняться

Как отмечают в Институте по изучению войны, Кремль отдал приказ российским судьям. Согласно ему, условно-досрочного освобождения заключенные в России получать не будут. Вместо этого вчерашних зэков будут отправлять на вербовку в неопределенные ЧВК. А это значит, что влияние "Вагнера" расширилось также на элементы российской системы уголовного правосудия.

Это подчеркнул также российский правозащитник Владимир Осечкин. Он добавил, что в исправительно-трудовых колониях России остается все меньше заключенных. Оно неудивительно, ведь всех их забирают к Пригожину.

Кроме того, слова Осечкина подтверждают предварительную оценку аналитиков из Института. По словам правозащитника, мобилизация в России стала причиной увеличения дефицита рабочей силы на рынке труда страны-агрессора.

ЧВК "Вагнера" уже конкурирует с российским войском

Начнем с того, что скоро у вагнеровцев есть шансы стать отдельной армией. Их планируют оснастить самолетами и тяжелым вооружением. На этом сделали акцент аналитики из Института несколькими днями раньше. Таким образом, Пригожин сможет получить еще больше полномочий на фронте.

Интересно, что главу ЧВК "Вагнера" целиком и полностью поддерживает Кадыров. Он не только поет дифирамбы "повару Путина", но и критикует высшее военное руководство. Более того, Кадыров жалуется на то, что его бойцам приходится едва ли не самостоятельно противостоять Силам обороны Украины на некоторых направлениях.

Тем временем украинские спецназовцы ликвидировали заместителя начальника штаба "Вагнера". Кроме того, защитникам нашего государства удалось "затрофеить" оружие того самого оккупанта – АК-12.

Интересно, что вагнеровцы не устают хвастаться вымышленными достижениями. Так, Пригожин сообщал о максимальном приближении к Бахмуту. Но это ложь, ведь наши военные еще 24 октября отбили бетонный завод, расположенный на окраине города. Да и вообще сумели отбросить врага на расстояние, которое он преодолевал несколько месяцев.

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