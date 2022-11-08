Их используют, чтобы продвинуть оборону ВСУ, – Гайдай объяснил роль вагнеровцев на Луганщине

В Луганской области продолжаются ожесточенные бои. Оккупанты забрасывают туда наемников из ЧВК Вагнера, которые действительно хорошо подготовлены и умеют воевать. Хотя ВСУ достаточно сильно их "перемололи" за более чем 8 месяцев.

Об этом 24 каналу рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. По его словам, вагнеровцы действительно серьезно подготовлены, имеют лучшую экипировку. Однако за более чем 8 месяцев с начала полномасштабного вторжения, ВСУ изрядно их перемололи. Поэтому вагнеровцы и вынуждены набирать в свою команду зэков.

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Но все равно нужно относиться к ним серьезно. Остались достаточно мощные подразделения, очень хорошо подготовлены. Наши с ними имели дело. Могут подтвердить, что у них неплохая подготовка, совсем другая экипировка, одежда и прочее,

– отметил Гайдай.

Что делают вагнеровцы в Луганской области

Как отмечает Гайдай, и в Луганской, и в Донецкой области вагнеровцев используют для узких задач и точечных операций. Преимущественно они должны хотя бы где-нибудь продавить оборону, чтобы развить успех. К примеру, сейчас многие воюют вблизи Бахмута.

Это – серьезная группировка. Но украинские военные продолжают уничтожать вагнеровцев и берут их в плен.

Сейчас такая ситуация, когда они пытаются сломить ход контрнаступления ВСУ. Им нужна хоть какая-то победа. Там взять Бахмут или отбить 1 – 2 населенных пункта. Но скоро второе дыхание закончится, и мы увидим совсем другую картину на поле боя,

– подчеркнул Гайдай.

Гайдай объяснил, что делают вагнеровцы в Луганской области: смотрите видео

Как отметил Сергей Гайдай, украинские военные продолжают продвигаться в Луганской области. Они каждый день освобождают примерно по 500 метров оккупированной территории. А совсем скоро можно будет ждать еще лучших новостей от Генштаба в этом направлении.

Оккупанты успели подготовиться на Луганском направлении. Они оборудовали оборону, а также им регулярно подвозят мобилизованных. Хотя "мобики" не очень подготовлены, но все равно имеют оружие.

Интересно, что с начала октября ВСУ уже освободили 9 населенных пунктов в Луганской области.