Пригожин уничтожает свой "золотой фонд", – Яковенко предположил, насколько хватит ЧВК "Вагнера"
Из-за эффективного отпора украинских военных ППК "Вагнера" теряет своих самых эффективных бойцов. Евгений Пригожин для захвата Бахмута может использовать остатки своих опытных воинов.
Кадровый состав ПВК "Вагнера" уменьшается с каждым днем все больше и больше. В дальнейшем для Евгения Пригожина и его вагнеровцев ситуация лучше не станет. Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко.
Читайте также Россия использует вагнеровцев для взятия Бахмута, чтобы минимизировать потери кадровой армии, – ISW
"Вагнеровцев хватит на две недели"
Сейчас руководитель ППК "Вагнера" Евгений Пригожин ликвидирует свой кадровый состав, так называемый "золотой фонд", который до поры до времени еще оставался. Все ради того, чтобы взять Бахмут и показать Владимиру Путину хоть какой-то результат.
"Если он будет такими темпами двигаться, то его кадрового состава хватит еще на две недели ", – подчеркнул Игорь Яковенко.
По его словам, после таких возможных потерь Владимир Путин даст Пригожину возможность набирать еще кого-то в свой ЧВК. Но это будут непригодные и необученные до войны люди.
Ценность для Путина ЧВК "Вагнера" заключалась в том, что там были люди с опытом. Они воевали на Донбассе в 2014 году, в Сирии и Африке. Но вот этих людей уже скоро не останется,
– подчеркнул Яковенко.
Евгений Пригожин, вероятно, будет набирать новых людей. Но эффективность этой структуры будет уже не та, что была раньше.
Игорь Яковенко об остатках ППК "Вагнера": смотреть видео
"Взаимная любовь" Пригожина и Шойгу
11 апреля в минобороны России чуть ли не впервые признали, что в боях за Бахмут основные усилия прилагает ЧВК "Вагнера". Пригожин заявил, что подразделения российских воздушно-десантных войск поддерживают вагнеровцев на флангах к северу и югу от Бахмута.
"Взаимная любовь" Пригожина и Шойгу известна людям. Неизвестно, как они будут координироваться, если фланги контролирует Шойгу, а Пригожин будет пытаться наступать в центре", – отметил Яковенко.
По его мнению, есть вероятность, что из-за напряженных отношений Сергея Шойгу и Евгения Пригожина, эффективность их совместной работы будет сведена на нет.
Положение Пригожина и ППК "Вагнера" неутешительное
- Владелец ЧВК "Вагнера" Пригожин начал кардинально менять свою риторику по контрнаступлению ВСУ. 10 апреля он заявил, что Вооруженные Силы вроде бы подготовили до 400 тысяч военных, а само контрнаступление, согласно данным "его источников", якобы начнется через неделю. Пригожин добавил, что именно только ППК "Вагнера" не сможет выиграть войну, а потому надеется на "силы русского общества".
- В "слитых" документах Пентагона была информация о борьбе и спорах внутри России, которые "больше и глубже", чем казалось. В частности, есть данные о затяжном конфликте Пригожина и Шойгу.
- Вероятно, это столь негативно влияет на российские результаты на поле боя и общую атмосферу в стране, что урегулировать этот конфликт хотел сам Владимир Путин. Пожалуй, именно из-за их совместной встречи в феврале 2023 года, Пригожин был вынужден "разделить" Бахмут с министром обороны и регулярной армией России соответственно.