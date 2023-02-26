Представляет угрозу людям: ЕС объявил дополнительные санкции против ЧВК "Вагнера"

Евросоюз объявил новые санкции против пригожинской ЧВК "Вагнера". Говорится, что она представляет угрозу для всего ЕС.

Жозеп Боррель – верховный представитель Европейского Союза по внешней политике и обороне – подчеркнул, что вагнеровцы действуют вне международных законов. Это угроза для людей.

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Деятельность группы Вагнера представляет угрозу для людей в странах, где они работают, и для ЕС. Они ставят под угрозу международный мир и безопасность, поскольку не действуют ни в одном правовом поле. ЕС полон решимости продолжать принимать ощутимые меры против нарушений международного права,

– подчеркнул Боррель.

В Евросовете подчеркнули, что под санкции попали физические и юридические лица, причастные к нарушению прав людей. В частности, ограничения вели против вагнеровцев, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

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