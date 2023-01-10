Лучшие специалисты "Вагнера" несут колоссальные потери на Бахмутском фронте, – ВСУ

Ситуация в Бахмуте, где идут жесткие бои между украинскими и российскими войсками, остается достаточно сложной. Но враг несет там просто колоссальные потери.

Именно Бахмут остается одним из главных направлений удара врага. Об этом в эфире 24 Канала рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

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Ситуация на Бахмутском направлении

Только за последние сутки там было 257 обстрелов из всех видов ствольной и реактивной артиллерии, танков. Противник провел 5 авиаударов. Также здесь произошло 30 боестолкновений.

Самой горячей точкой Бахмутского фронта сейчас является Соледар. Происходят жесткие бои, враг сконцентрировал лучшие свои подразделения организованной преступной группировки "Вагнера" при поддержке регулярных вооруженных сил России,

– заявил Сергей Череватый.

Там продолжаются очень ожесточенные бои, а враг пытается любой ценой захватить этот украинский город. Впрочем, руководство государства, Вооруженных Сил и Восточной группировки войск контролируют ситуацию.

"Делается все, чтобы принять оптимальное решение для дальнейшей обороны Украины и при этом нанести врагу как можно большие потери", – заверил представитель Восточной группировки войск.

Сергей Череватый о ситуации под Бахмутом – смотрите видео

Потери "Вагнера" под Бахмутом

Собеседник также рассказал, что на Бахмутском направлении ЧВК "Вагнера" сейчас сосредоточила лучших своих специалистов. Как правило, это не бывшие заключенные, а спецназовцы разных силовых структур, из которых формировали компанию.

Сейчас их бросают в качестве лучших специалистов при поддержке подразделений регулярной российской армии. Все окрестности забросаны убитыми телами врагов,

– отметил Сергей Череватый.

По его словам, украинские воины, которые сейчас держат Соледар, выиграют время и возможности для всей украинской армии. А враг несет там колоссальные потери, но продолжает двигаться вперед.

Что известно о боях под Бахмутом