Есть две категории, – Костенко рассказал, кто сейчас воюет в составе российских ЧВК

В войне россии против Украины принимают участие наемники из так называемой ЧВК "Вагнера". В целом есть две категории этих солдат, которые используются для различных задач.

Об этом 24 каналу сообщил военный ВСУ, народный депутат, секретарь оборонного комитета Роман Костенко. Он отметил, что ранее российские частные военные компании были более профессиональными.

Обратите внимание Сперва нужно хорошо окопаться в защите, а уже тогда перехватывать инициативу, – Костенко

"В ЧВК "Вагнера" есть две категории"

Костенко рассказал, что те вагнеровцы, которые находятся на оккупированной территории Украины и принимали участие в боевых действиях, относятся к двум категориям.

Первые – это те, которые более профессиональные, которых мы, скажем так, не добили. Они используются российской федерацией для выполнения более или менее серьезных военных операций,

– сказал военный ВСУ.

Есть также и те, отметил он, которые хотят заработать и используются там, где российская армия либо боится, либо не хочет. Они менее профессиональные, и их не жалко, то есть так называемое "мясо".

Поэтому эти две категории сейчас есть в ЧВК "Вагнера" или ЧВК "Лига". У них там есть несколько ЧВК, просто их всех называют вагнеровцами, более известное такое название,

– пояснил он.

Военный отметил, что ранее вагнеровцы были более профессиональными. В ЧВК "Вагнера" шли зарабатывать деньги люди, которые имели серьезные военные специальности или по своему морально-психологическому составу туда подходили.

Костенко рассказал о двух категориях вагнеровцев: смотрите видео

Почему не все профессиональные

Костенко отметил, что эти категории вагнеровцев используются для различных задач. Например, в Сирии были малые конфликты, где они могли небольшими силами выполнять какие-то задачи. На войне в Украине, увидев, что так просто нашу страну не захватить, им стала нужна сразу массовость.

Не нужны были какие-то единичные военные операции, ведь они не сильно влияют на ход войны. И перед ними поставили другие задачи,

– сказал военный.

Поэтому в ЧВК "Вагнера", добавил Костенко, начали набирать больше разных по специальности людей для того, чтобы создать просто массовость. А там, где массовость, часто падает качество.

Вагнеровцы на войне в Украине: что известно

российский бизнесмен и близкий к окружению путина евгений пригожин лично вербует наемников для террористического формирования ЧВК "Вагнера", которое участвует в войне против Украины. Для этого пригожин ищет желающих воевать среди узников российских колоний.

Частная военная компания "Вагнера" завербовала для войны с Украиной более 1 000 заключенных. Привлекли 17 российских колоний.

На Востоке "денацифицировали" одного из самых известных российских наемников ЧВК "Вагнера" – Владимира Анданова из Бурятии, позывной "Ваха".

В войне россии против Украины еще с марта участвовали наемники частной военной компании "Вагнер". Правда, как сообщила разведка Британии, теперь они выполняют задачи на украинской территории подобно обычным армейским подразделениям.

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