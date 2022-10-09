Пригожин продолжает набирать армию 200-х: в ход уже идут "зеки" без конечностей

Россия в войне против Украины активно использует наемников, в частности, из ЧВК "Вагнера". Ее создатель Евгений Пригожин активно вербует "зеков", среди которых есть те, кто потерял конечности в бою.

Недавно Пригожин подтвердил, что владеет ЧВК "Вагнера", сообщает 24 канал. Более того, его единственный сын якобы тоже там служит и сейчас находится в горячей точке.

Актуально В Лисичанске перебросили 1000 вагнеровцев: что происходит на Восточном фронте – анализ ISW

Пригожин вербует в ЧВК оккупантов, потерявших конечности

В сети появилось видео, на котором человек, очень похожий на Пригожина, вербует бывших узников. Они участвовали в боевых действиях в Украине, потеряли конечности и получили помилование. Отсутствие рук и ног не мешает оккупантам хотеть вернуться на войну.

Поэтому они не прочь снова вступить в ЧВК. Пригожину такой выбор бывших "зеков" нравится. Однако он все же упомянул о протезировании.

Из ЧВК можно уехать только на пенсию по старости или в цинковом гробу. Остальные все возвращаются,

– заявил Пригожин.

Смотрите видео, как вербуют "зеков" в ЧВК "Вагнера":

Мужчины на видео говорят, что после ранения их поместили в нормальные условия и кормят. На войну они хотят вернуться, потому что им нечего терять.

Один из помилованных "зеков" рассказал, что он находился в тюрьме 10 лет перед тем, как пойти на войну против украинцев. Оккупант должен был отсидеть еще 13 лет. То есть он совершил тяжкое преступление. По словам россиянина, он последовал примеру отца, который тоже преступник.

Однако Пригожин называет захватчиков "героями войны, которые раньше были нарушителями". Также он упомянул о гражданах России, решивших уйти от частичной мобилизации. Мол, "зеки" из ЧВК – отважные мужчины, исполнившие свой долг перед государством, которому с детства было на них все равно.

Будет интересно – ИТ-армия сломала сайт ЧВК "Вагнера" и получила персональные данные: смотрите видео