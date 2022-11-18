"Давай за мной, валенок": как украинский дрон сдал "вагнеровца" в плен

Соответствующее видео опубликовал волонтер Сергей Притула. Этими кадрами с ними поделился К2 54 ОМБр.

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Завербованные "поваром Путина" Евгением Пригожиным заключенные, отбывавшие наказание за различные преступления, воюют в Донецкой области. Однако одно из подразделений полностью разгромили.

Одному из "вагнеровцев" удалось выжить и он решил сдаться - поднял руки и белый флаг. К нему подлетел украинский дрон, приведший оккупанта к нашим воинам. Так дрон сдал врага в плен.

Спасибо за контент подразделения К2 54 ОМБр. Героические ребята, которым мы с вами системно помогаем – транспортом, связью, дронами и оптикой! Будем помогать больше – будет больше пленных и убитых оккупантов,

– написал Сергей Притула.

Как дрон сдал оккупанта в плен: смотрите видео

Оккупанты запустили ИПСО с казненным "вагнеровцем"

Накануне сетью разлетелось видео со казнью вагнеровца Евгения Нужина. На нем вагнеровец перед своей смертью рассказал, что "проснулся" в подвале, и что теперь его ожидает "суд".

В Центре противодействия дезинформации назвали видео с "потерей" – хорошо спланированной ИПСО. Таким образом, Кремль пытается отбить у "пушечного мяса" желание сдаваться в плен.

Однако советник Офиса Президента Алексей Арестович отмечал, что Нужин не сам сдался, а попал в плен. В то же время советник главы ОП Михаил Подоляк подчеркнул, что "вагнеровец" добровольно пошел на обмен. В Украине предусмотрена процедура, согласно которой пленные могут отказаться от обмена, написав соответствующее заявление. Однако Нужин такого заявления не писал.

Интересно, что Евгений Пригожин – создатель печально известной ЧВК Вагнера – считает ролик с якобы казнью "прекрасной режиссерской работой". И, конечно, уже нашел в этом след "американских спецслужб". Более того, он даже попросил проверить этот момент генпрокуратуре России.

Интересно – признание пленного зека, завербованного в ЧВК Вагнера: смотрите видео