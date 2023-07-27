ПВО для Юга и Украина отдохнет от Аристова: Зеленский обратился к украинцам

Владимир Зеленский вечером 27 июля обратился к украинцам. Президент рассказал, что посетил Днепропетровскую, Одесскую и Николаевскую области.

Украинский лидер сообщил, что завершает свой день в Одессе. Зеленский подчеркнул, что в течение дня имел честь поздравить украинских врачей и медицинских сестричек, фронтовых медиков с профессиональным праздником. Президент рассказал, что наградил лучших, но благодарен всем, на ком держится жизнь Украины, информирует 24 Канал.

Обратите внимание Зеленский побывал и в Одессе: посетил разрушенный храм и раненых защитников

Утром провел Ставку. Как всегда, рассмотрели ключевые вопросы нашей обороны, защиты нашего неба и наших городов. Доклады по ситуации на фронте и проверяем "военкомов". Думаю, реакцию государства на злоупотребление "военкомов" вы видите,

– подчеркнул президент.

Зеленский обратился к украинцам: смотрите видео

Зеленский рассказал, что в Николаеве нужно решить многие вопросы. В частности, говорится об областной больнице. Зеленский подчеркнул: глава Минздрава и глава местной ОВ все поняли.

Украинский лидер подчеркнул, что важный разговор состоялся с Татьяной Остащенко – командующей Медицинскими силами ВСУ. Обсудили вопросы, от которых зависит спасение жизни воинов.

Кроме того, президент подчеркнул, что заслушал вопрос о ликвидации последствий российских ударов по Одессе.

"Здесь, в Свято-Преображенском храме, который Россия пыталась уничтожить, чувствуется, что наши люди, наш дух все равно сильнее. Сильнее, чем российский террор. Ищем системы ПВО, чтобы защитить Одессу, весь наш юг. И я благодарю всех в мире, кто уже присоединился к этой работе с нами", – подчеркнул Зеленский.

Также украинский лидер прокомментировал инцидент с Юрием Аристовым. Он подчеркнул, что намерение любого чиновника уехать куда-то за границу следует проверять до секунды. Зеленский подытожил: "если кто очень хочет отдохнуть от работы на государство, то государство от таких лиц тоже отдохнет".