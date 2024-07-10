Украина получит "десяток систем ПВО" в ближайшие месяцы, – Байден анонсировал важную помощь

Президент США Джо Байден на открытии саммита НАТО в Вашингтоне 9 июля анонсировал передачу Украине дополнительных систем ПВО. Эти комплексы поступят нашему государству не только от Соединенных Штатов, но и от других партнеров.

Речь идет о таких комплексах, как NASAMS, HAWK, IRIS T-SLM и IRIS T-SLS, а также зенитные установки Gepard. О передаче большинства из этих комплексов уже объявляли партнеры.

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Украина получит десятки систем ПВО от партнеров

В совместном заявлении говорится, что США, Германия и Румыния подтвердили поставки Украине зенитно-ракетных комплексов Patriot. Кроме того, Нидерланды и другие партнеры будут собирать еще один ЗРК Patriot, а Италия пообещала предоставить ЗРК SAMP-T. Эти пять систем противовоздушной обороны предназначены для усиления защиты украинских городов, гражданского населения и военнослужащих.

Также в ближайшее время Соединенные Штаты и союзники планируют поставить в Украину "десятки систем тактической противовоздушной обороны". Эти системы будут включать зенитно-ракетные комплексы NASAMS, HAWK, IRIS T-SLM, IRIS T-SLS и самоходные зенитно-ракетные комплексы Gepard.

Кроме того, стало известно, что Канада, Норвегия, Испания и Великобритания, среди других членов НАТО, подтвердили свои обязательства по поставке Украине ракет-перехватчиков для ее оборонных систем.

В обнародованном заявлении также выражается благодарность коалиции из более 50 стран за их постоянную поддержку в предоставлении помощи Украине в сфере безопасности. Также была выражена благодарность инициативе "Немедленные действия по противовоздушной обороне", в рамках которой партнеры пообещали выделить более 1 миллиарда долларов США на усиление оборонных возможностей Украины.

Зеленский отреагировал на заявление партнеров о ПВО

Владимир Зеленский в соцсети Х поблагодарил партнеров – Соединенным Штатам, Германии, Нидерландам, Италии и Румынии – за принятие декларации в поддержку системы противовоздушной обороны Украины для защиты людей, городов и критической инфраструктуры.

Дополнительные ЗРК Patriot, SAMP/T и IRIS-T SLM, а также другие тактические ракетные комплексы, которые должны поступить в Украину от партнеров, помогут нам уничтожать российские дроны и ракеты и лучше защитить украинцев от российского воздушного террора, таких как вчерашняя жестокая атака на нашу главную детскую больницу,

– написал президент.

Он отметил, что это еще один важный шаг после решения США предоставить Украине приоритет в поставках ракет для ПВО. Зеленский также поблагодарил президента Байдена за его лидерство и все страны-партнеры за подтверждение обязательств предоставить средства противовоздушной обороны нашему государству как можно быстрее.

"На воздушный террор России против украинцев, в частности на вчерашний жестокий удар по детской больнице, мы должны ответить единством и силой, решительными и смелыми решениями. И такие решения обеспечивают именно это", – отметил Зеленский.

Украинский лидер подчеркнул, что Украина вместе с партнерами может и должна лишить Россию возможности совершать свой террор. По словам президента, чем быстрее положат конец российскому террору, тем быстрее укрепится безопасность всех миролюбивых народов.