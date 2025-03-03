Об этом 24 Каналу рассказал военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко, отметив, что Франция и Италия могут предоставить Украине дополнительные зенитно-ракетные комплексы SAMP/T. По этому поводу продолжались дискуссии еще в 2024 году.

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Александр Мусиенко отметил, что Украина уже неоднократно подчеркивала своим партнерам о необходимости получить на вооружение не только дополнительные ПВО Patriot, но и системы SAMP/T.

Запас ракет к этим системам есть, однако его нужно пополнять. Партнеры пытаются решить вопрос об увеличении количества производства и сокращения цикла изготовления, но на это нужно время,

– сказал он.

К сожалению, способности производства ракет к системам SAMP/T сейчас несколько меньше, чем к Patriot.

Военнослужащий Сил ТрО ВСУ выразил надежду, что, учитывая экономический интерес, американские компании, которые производят ПВО Patriot, продолжат поставлять в Украину эти системы и ракеты к ним.

Кроме того, во время недавней большой пресс-конференции президент Украины говорил, что наше государство работает и над собственными системами противовоздушной обороны. Понятно, без деталей, учитывая безопасность. Однако в Украине продолжается процесс наращивания собственного производства не только дронов, но и ракет,

– добавил он.

Кстати, Украина и Великобритания достигли стратегического соглашения по проекту LMM-RapidRanger, направленного на укрепление противовоздушной обороны. В рамках договоренности стоимостью 1,6 миллиарда фунтов стерлингов Украина получит более 5000 зенитных ракет LMM и соответствующие пусковые установки. Кроме поставки вооружения, соглашение предусматривает локализацию производства и передачу технологий, что усилит оборонные возможности Украины.