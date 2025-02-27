Об этом 24 Канал пишет со ссылкой слова офицера командования Воздушных сил ВСУ, полковника Дениса Смажного в интервью РБК-Украина.

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Украина использует старые образцы ПВО

По словам полковника Воздушных сил ВСУ, Украина до сих пор использует советские системы противовоздушной обороны. Их применяют дополнительно к тем комплексам, которые предоставили западные партнеры. Украина обновляет эти системы под другие ракеты, таким образом продлевая им срок службы.

Единственное, что за три года войны достаточно истощились запасы зенитных управляемых ракет к этим системам. Но есть множество проектов – как отечественных, так и зарубежных – по адаптации других ракет. Поэтому советские системы еще будут жить и будут выполнять свою задачу по противовоздушному прикрытию.,

– сказал Денис Жарный.

Военный также рассказал, что советских систем ПВО в арсенале Украины сейчас больше, чем зарубежных. Однако он не называет их количество, ведь их "трудно сосчитать". Шаг за шагом военное управление страны стремится поменять все старые комплексы. Систем своего производства у Украины еще нет.

Полностью украинского ЗРК в Воздушных силах пока нет. Но работы интенсивно ведутся, и наша промышленность ищет пути быстрого решения этих вопросов,

– заявил офицер Смажный.

Напомним, 23 февраля президент Владимир Зеленский рассказывал, что Украина работает над созданием аналогов американской системы Patriot. Наша оборонная промышленность вынуждена идти на такой шаг, ведь ЗРК в Украине мало, а США задерживают обещанную помощь. По его словам, для защиты неба Украине нужно еще 12– 15 систем ПВО.