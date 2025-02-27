Про це 24 Канал пише з посиланням слова офіцера командування Повітряних сил ЗСУ, полковника Дениса Смажного в інтерв'ю РБК-Україна.

До теми Не гірше, ніж Patriot, – Сирський про розроблення української системи ППО

Україна використовує старі зразки ППО

За словами полковника Повітряних сил ЗСУ, Україна досі використовує радянські системи протиповітряної оборони. Їх застосовують додатково до тих комплексів, які надали західні партнери. Україна оновлює ці системи під інші ракети, таким чином продовжуючи їм термін служби.

Єдине, що за три роки війни досить виснажилися запаси зенітних керованих ракет до цих систем. Але є безліч проєктів - як вітчизняних, так і закордонних – щодо адаптації інших ракет. Тому радянські системи ще будуть жити й будуть виконувати своє завдання з протиповітряного прикриття,

– сказав Денис Смажний.

Військовий також розповів, що радянських систем ППО в арсеналі України зараз більше, ніж закордонних. Однак він не називає їхню кількість, адже їх "важко порахувати". Поступово військове керівництво країни прагне замінити всі старі комплекси. Систем свого виробництва Україна ще не має.

Повністю українського ЗРК у Повітряних силах поки що немає. Але роботи інтенсивно ведуться, і наша промисловість шукає шляхи швидкого розв'язання цих питань,

– заявив офіцер Смажний.

Нагадаємо, 23 лютого президент Володимир Зеленський розповідав, що Україна працює над створенням аналогів американської системи Patriot. Наша оборонна промисловість вимушена йти на такий крок, адже ЗРК в Україні мало, а США затримують обіцяну допомогу. За його словами, для захисту неба Україна потребує ще 12 – 15 систем ППО.