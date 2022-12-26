Когда будет закрытие украинского неба: Подоляк рассказал детали о получении ПВО

Украине крайне необходимо закрыть небо, чтобы защититься от ракетных атак со стороны россиян. В скором времени мы получим мощные системы ПВО от западных партнеров.

Оптимальная система защиты украинского неба будет построена в январе – феврале. Об этом 24 канала сказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

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Известно, что Украина получит новые системы Patriot от США. Сегодня наши военные учатся работать на них. Однако нашему государству передадут и другие ЗРК. Это лишь вопрос времени – системы должны пройти определенный коридор, чтобы стать на дежурство и обеспечивать безопасность объектов критической инфраструктуры.

Это не только вопрос ЗРК Patriot. Параллельные идут переговоры, некоторые уже на финише, некоторые подошли к логистике как таковой. В ближайшие недели мы будем получать дополнительные системы,

– уверяет советник главы ОП.

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Patriot – символическая передача

С Patriot ситуация несколько сложнее, говорит Подоляк, потому что необходимо проводить подготовку людей. Как правило, обучение занимает три месяца. "Но мы говорим об украинцах, которые учатся втрое быстрее, чем кто-либо другой", – отметил он.

Как акцентировал советник ОП, сегодня мы убедили мир в том, что Украине нужно передать новые образцы оружия. Об этом уже не говорится в политическом измерении. Есть две основные составляющие:

логистическая – когда, как и в каком объеме мы получим ЗРК или ПРО;

учебная – сколько нужно времени на подготовку людей.

"Знаете, в чем уникальность Украины? У нас очень много систем. Как правило, страна воюет на очень ограниченном круге систем. Военнослужащие учатся использовать те или иные системы – это высокоточное и высокотехнологичное оружие. А Украина использует одновременно десятки разновидностей, поэтому приходится учиться", – сказал Подоляк.

Patriot от США – это сигнальная передача. Так, другие страны понимают, что Украине в рамках защиты неба, инфраструктуры и гражданского населения нужно передать все, что только можно, включая любое количество систем Patriot.

Это символичная передача. Таким образом разблокирована возможность получения Украиной не только старых систем в минимальных объемах, а включая новейшие системы противоракетной обороны как таковой,

– убежден советник ОП.

С бронетехникой, уверен Подоляк, будет так же. В настоящее время продолжаются соответствующие переговоры. Мы понимаем, что для эффективного контрнаступления нужно 300 – 400 танков, и желательно, чтобы они были высокотехнологичны – Leopard или Abrams.

"Переговорные процессы интенсифицируются. И опять же будет символично: один Abrams – 50 Leopard или один Leopard – 50 дополнительных", – пояснил советник Офиса Президента.

Кроме того, речь идет о возможности получения необходимого количества ракет определенной дальности. Подоляк акцентирует, что сейчас есть политическое понимание и политическая воля относительно правильного окончания войны. Украина должна получить весь инструмент для того, чтобы освободить свои территории и заставить Россию понести ответственность за совершенное в соответствии с международным правом.

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