После страшной атаки по Киеву: передадут ли Украине больше средств ПВО

США поставляют системы ПВО, в частности, Patriot, на Ближний Восток. Ведь страны Персидского залива страдают от иранских дронов. Поэтому Украине достается меньше средств.

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин озвучил 24 Каналу мнение, что Украине нужно развивать собственный военно-промышленный комплекс. В частности, разрабатывать собственные системы ПВО, чтобы не быть зависимыми от Штатов.

Какая альтернатива для Украины?

Олег Пендзин отметил, что Европа и дальше очень зависит от США. Например, сегодня Германия обсуждает возможность замены американских Tomahawk на украинский аналог, в частности, "Фламинго". Даже по помощи своим ближайшим партнерам по НАТО к Штатам есть очень много вопросов.

Поэтому Украине стоит активно развивать это направление своего военно-промышленного комплекса совместно с европейцами, с привлечением европейских денег.

У меня есть пессимизм, что американцы смогут активно помогать нам по системам ПВО. Сегодня есть дефицит ракет к Patriot. На предприятиях, которые производят их, достаточно большая очередь прежде всего богатых стран Персидского залива. Поэтому я думаю, что единственная альтернатива – это развитие украинского военно-промышленного комплекса,

– сказал эксперт.

Напомним, что в ночь на 24 мая Россия осуществила массированную комбинированную атаку по Украине и применила почти 700 целей. Радиотехнические войска Воздушных Сил зафиксировали 690 средств воздушного нападения – 90 ракет и 600 БПЛА различных типов. По состоянию на 09:30 противовоздушная оборона сбила/подавила 604 цели – 55 ракет и 549 дронов.