"На пути – еще больше": Резников подтвердил, что Украина получит 4 системы Hawk от Испании

Ранее генсек НАТО анонсировал, что Украина получит пусковые установки Hawk. Они должны усилить работу нашей противовоздушной обороны. На военную помощь уже отреагировал Министр обороны.

Алексей Резников поблагодарил испанскую коллегу Маргарити Роблес. Также он подчеркнул, что решение о передаче Hawk – это скорая реакция на просьбеу Украины на "Рамштайн-6".

НАТО срочно выстраивает противовоздушную оборону для Украины и себя, – СМИ

"На пути – еще больше систем Hawk"

Министр обороны подтвердил, что Украина получит 4 Hawk. Более того, это лишь первые системы, которые международные партнеры планируют нам предоставить.

Сегодня противовоздушная оборона – приоритет не только для Украины, но и для всей Европы.

– подчеркни Резников.

Глава ОП также заявил, что у нас будет еще больше систем ПВО от Запада. Андрей Ермак подчеркнул, что мы постепенно должны закрыть небо от российских ракет и дронов.

Также Ермак отметил, что международное сообщество отвечает на любое действие России против Украины. Об этом свидетельствуют принятые решения.

Путь Украины – на Запад, потому что мы – часть Европы,

– подчеркнул глава ОП.

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Почему Hawk важны для нашей ПВО

Украина просила союзников предоставить системы ПВО. После массированной российской атаки по нашей земле Испания согласилась помочь и передать 4 Hawk. Об этом 13 октября сообщил Йенс Столтенберг.

MIM-23 Hawk – это зенитный ракетный комплекс прошлого поколения. Он вошел в историю как главный ЗРК США и стран НАТО во время Холодной войны.

Hawk уже прошли 4 модернизации. Последняя из них включила в себя цифровизацию комплекса с возможностью одновременного перехвата нескольких целей и уничтожения маловысотных целей.

Сначала комплекс разрабатывали для уничтожения самолетов. Впрочем, впоследствии модернизировали, и он смог перехватывать ракеты. После обновления максимальная дальность перехвата целей выросла с 25 до 40 км. А максимальная высота – с 14 до 18 километров.

Основная огневая единица Hawk – зенитная батарея. Обычно она состоит из двух огневых взводов,где каждій имеет по три пусковых установки.

На каждой мобильной пусковой установке размещается по 3 зенитных ракеты MIM-23. Важно, что пусковые установки могут быть как самоходными, так и прицепными. Подробнее о Hawk читайте в материале 24 канала .

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