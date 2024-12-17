"Это реально": Зеленский ответил, сколько систем ПВО нужно Украине для защиты от обстрелов

Владимир Зеленский заявил, что для того, чтобы полностью защитить Украину от российских ракетных ударов, нашему государству нужно еще 12 –15 систем противовоздушной обороны.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на обращение президента Украины к саммиту стран-участниц Joint Expeditionary Force. По его словам, Россия попытается нанести новый ракетный удар, как только будет готова.

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Сколько систем ПВО нужно Украине для защиты

Владимир Зеленский заявил, что сейчас нужна полная реализация договоренностей по поставкам систем ПВО, в частности тех, что были достигнуты на саммите НАТО в Вашингтоне.

Мы помним, что в качестве компенсации за невозможность пригласить Украину в Альянс на том этапе нам было обещано значительное количество систем ПВО. Я прошу вашей помощи, чтобы это было выполнено. И откровенно говоря, наши партнеры знают: нам нужно еще 12 – 15 систем, кроме этих, чтобы полностью защитить нашу страну от российских ракетных ударов. Это реально,

– сказал Зеленский.

По его словам, главным фактором в этом вопросе является политическая воля партнеров Украины, в частности Соединенных Штатов и Европы.

К слову, на днях США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 500 миллионов долларов. Он будет включать боеприпасы для HIMARS, артиллерийские боеприпасы, беспилотники и бронемашины.