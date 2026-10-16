Украина не может выживать за счет двух ракет раз в несколько месяцев, – Зеленский
Президент Владимир Зеленский призвал европейские страны использовать имеющиеся запасы ракет для защиты населения Украины. Он подчеркнул, что государство не может выживать за счет двух или четырех ракет, которые поставляются раз в несколько месяцев.
С такими словами 16 октября Владимир Зеленский обратился к Европейскому совету. Он поднял вопрос об исчерпании запасов вооружения для защиты воздушного пространства.
Дефицит боеприпасов и роль европейской решимости
Президент Украины подчеркнул необходимость направления имеющихся в европейских арсеналах средств на защиту гражданского населения.
Конечно, мы всем вам благодарны, но я думаю, что вы должны это понять. Поэтому, пожалуйста, пусть то, что уже есть у европейских стран, будет использовано для защиты наших жизней,
– подчеркнул Зеленский.
Во время выступления глава государства выразил благодарность лидерам Европейского Союза за длительную поддержку. Он отметил, что именно сплоченность стран Европы стала важным фактором в сдерживании российской агрессии.
Европейский Союз не распался. Он не отступил и не поддался страху, когда речь шла о защите европейского образа жизни. И это имело не меньшее значение, чем мужество украинцев,
– заявил Зеленский.
Он также подчеркнул, что "если бы не решительный ЕС, Путин уже зашел бы значительно дальше".
Напомним, ранее украинский лидер указывал на значительный дефицит ракет PAC-2 и PAC-3 для систем Patriot. Тогда он подчеркнул, что Украина пока не является главным приоритетом в их поставках, ведь большинство боеприпасов перенаправляют на Ближний Восток.