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13 июля, 22:44
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Зеленский призвал предоставить Украине "зимний пакет" ракет для систем Patriot

Полина Буянова

Владимир Зеленский призвал партнеров предоставить Украине зимний пакет ракет для ПВО, который должен включать 100 ракет для систем Patriot в месяц.

Соответствующее заявление президент Украины сделал в ходе заседания "Коалиции желающих" в Париже.

К чему Зеленский призывает партнеров?

Владимир Зеленский заявил, что Украина уже сейчас должна готовиться к следующей зиме.

По его словам, Киев прилагает максимум усилий, чтобы склонить Россию к дипломатическому урегулированию. В то же время Силы обороны продолжат наносить удары на дальние и средние расстояния, интенсивность которых планируется наращивать.

Глава государства подчеркнул, что одним из ключевых элементов укрепления общей позиции Украины должно стать формирование зимнего пакета ракет для систем ПВО.

Если у нас будет достаточно защиты на зиму, у России будет значительно меньше поводов затягивать войну до зимы, 
– заявил Зеленский.

По словам президента, Украине необходимо ежемесячно получать по 100 ракет для систем Patriot – то есть в общей сложности 300 ракет на зимний период.

Напомним, во время заседания антибаллистической коалиции Владимир Зеленский заявил, что потребность в защите от баллистических ракет уже превышает имеющиеся возможности. Именно поэтому Украина вместе с европейскими партнерами работает над созданием совместной антибаллистической системы Freyja – она может заработать уже в течение года.

Одним из главных компонентов системы Freyja станут антибаллистические ракеты FP-7.x, которые компания Fire Point представила вместе с проектом.

Президент подчеркнул, что новая система должна быть "мощной, надежной и более дешевой, чем другие системы", а также предусматривать создание собственных ракет-перехватчиков.

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