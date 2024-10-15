Зеленский заинтриговал важным решением по ПВО

Президент Зеленский провел Энергетическую ставку во вторник, 15 октября. На ней, в частности, обсудили вопросы украинской ПВО.

Глава государства заинтриговал важным решением по этому вопросу. Об этом Владимир Зеленский позже сообщил в своем телеграмм-канале.

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Принято решение об усилении ПВО

На Ставке обсудили комплексную подготовку к зиме. Речь шла обо всех уровнях защиты энергетической инфраструктуры, среди которых – работа ПВО, а также инженерия и РЭБ.

Активное участие будет принимать наша авиация. Также приняли решение об усилении ПВО в приграничных и прифронтовых регионах,

– заинтриговал президент.

Кроме усиления ПВО, по словам Зеленского, есть определенные решения по "Шахедам" и некоторым видам ракет.

В то же время эксперты отмечают, что во время холодов наша энергосистема будет находиться в дополнительном напряжении, и именно тогда Россия может нанести удар по Украине.

Несмотря на то, что Украину должны усилить средствами ПВО, российская армия будет делать расчет именно на массовость.

"Россия не строит свои планы в соответствии с реальностью, не считает сколько систем ПВО имеет Украина. У них задача – запустить как можно больше, а потом будет видно. Если попадет в электростанцию – оно выполнено, если в жилой дом – также. Именно этой логикой руководствуются оккупанты. У них главное – всеми силами разрушить Украину как государство", – сказал военный аналитик Ян Матвеев.