Может ли Укрзализныця иметь собственную ПВО: Кулеба дал окончательный ответ

Вице-премьер-министр Алексей Кулеба высказался о защите объектов критической инфраструктуры. Он заявил, что ничего нового пока сказать невозможно, и в этом вопросе работает только комплексный подход.

Речь идет о ПВО и мобильно-огневых группах, которые мы сейчас понимаем, как команды дронов-перехватчиков. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию вице-премьер-министра по восстановлению Украины Алексея Кулебы.

Что сказал Кулеба о ПВО и защите критической инфраструктуры?

Кулеба рассказал, что Кабмин принял постановление, которое дает некоторым предприятиям, в частности Укрзализныци, создавать собственные силы и закупать средства для борьбы против российских "Шахедов" и ракет. По его словам, Укрзализныця уже это делает.

В то же время, если говорить о защите вокзалов и важных логистических узлов, можно говорить только о ПВО. Сейчас защитить пути очень сложно.

Только комплексный подход может нас спасти. Есть вопросы тяжелые, на которые сложно сейчас дать ответ, потому что защитить всю колею протяженностью тысячи километров невозможно. Возможно делать определенные меры, мы это делаем,

– заявил вице-премьер-министр.

Он заверил, что Укрзализныця делает все возможное: подвижной состав оборудуют дополнительными средствами, также работает отдельная программа по обеспечению вокзалов мобильными укрытиями.

Кроме этого, приоритетом является сохранение подстанций. По словам Кулебы, в новом проекте, который реализует Агентство восстановления, значительное внимание сосредоточено именно на их защите.

В каком состоянии сейчас украинская ПВО?