В то же время Одесская область требует обновленного подхода к организации работы систем ПВО. Об этом сообщил бывший спикер Генерального штаба ВСУ полковник Владислав Селезнев в комментарии для LIGA.net, пишет 24 Канал.

Смотрите также В Одессе ввели вынужденные аварийные отключения

Почему вражеские цели над Одессой не успевают сбивать?

Селезнев объясняет, что оккупанты пытаются имитировать действия своего десанта – с помощью дронов и ракет заблокировать украинскую логистику.

Цель России – максимально превратить Украину в обрубок государства, на страну без выхода к морю,

– добавил Селезнев.

Эксперт отмечает, что для стабилизации ситуации в регионе необходимо усиливать мобильные огневые группы и увеличивать количество расчетов, работающих с зенитными дронами. По его словам, эти подразделения критически недоукомплектованы личным составом.

Кроме того, Селезнев отметил, что в течение нескольких месяцев из-за бюрократических недоразумений между командующим корпуса морской пехоты Дмитрием Делятицким и командующим ВМС Алексеем Неижпапой не удавалось выделить людей для реализации проекта по защите Одессы зенитными БпЛА.

Один из офицеров, который причастен к реализации проекта "дроновой ПВО" в Одессе подтвердил, что боевые распоряжения на перевод людей не подписывали около двух месяцев. Из-за такой задержки время подготовки увеличилось. Впрочем, сейчас с проектом все хорошо.

Известно, что президент анонсировал смену Воздушного командования "Юг". Однако Селезнев считает, что даже такое решение является недостаточным для эффективной защиты Одесской области. По его словам, стоит полностью изменить подход к работе всех подразделений Сил обороны, которые привлечены для защиты неба.

Враг снова обстрелял Одесскую область: что известно?