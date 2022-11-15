Украина получит ПВО Hawk и ракеты к ним: в Воздушных Силах ВСУ рассказали об этих системах
Hawk – это комплекс, который выглядит несколько странновато, как из прошлого века: три ракеты на колесах, сейчас ракеты уже в контейнерах, есть различные технологии. Однако этот комплекс проходил все возможные этапы модернизации.
Об этом 24 каналу рассказал спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат. Он также отметил, что ПВО Hawk – старый комплекс, который уже давно снят с вооружения в Америке.
Читайте также Когда Россия может нанести новый массированный удар по Украине: Воздушные силы назвали дату
По словам Юрия Игната, конечно, нам желательно получить эти системы с последней модернизацией.
Это нужно, чтобы наши силы ПВО могли противодействовать не только беспилотникам, но и крылатым ракетам, которыми нам угрожает враг.
Технические характеристики системы Hawk
Это американская зенитная ракета среднего радиуса действия. Она стала на службу армии США в 1959 году.
В 1971 году провели программу ее основательного улучшения, которая включала несколько улучшений для ракеты и заменила все радарные системы на новые модели.
Улучшения продолжались следующие двадцать лет, в частности добавили улучшенную радиоэлектронную защиту, возможность наводиться на глушилки, а в 1995 году добавили новую боеголовку, которая позволила воздействовать против тактических ракет близкого действия.
Юрий Игнат о новых системах ПВО на вооружении Украины: смотрите видео
"Любое вооружение усилит нашу систему ПВО", – Игнат
Как бы то ни было, Юрий Игнат говорит, что любое вооружение сегодня полезно. "Также кто-то может обвинять, что Испания передала нам устаревшие системы Aspeed – это для эффективной противовоздушной обороны Сухопутных войск", – добавляет он.
Каждый род и вид войск будут иметь свое вооружение, дополнят то, что у них уже есть и еще будут иметь и новые образцы оружия, которыми усилится количественно – у нас очень большое государство.
Я не раз подчеркивал это – мы не можем эффективно покрыть всю территорию Украины средствами ПВО. Потому что они разной дальности, с наибольшей дальностью у нас – БукМ1, С-300,
– отмечает Игнат.
По его словам, ПВО Hawk – имеет более-менее нужную дальность, чтобы перекрыть нам определенные участки. Поэтому, если будут какие-либо средства, которые помогут нам усилить уже существующую систему ПВО, то это очень хорошо.
Наряду с этими комплексами у нас есть Iris-T и NASANS – эти системы уже на боевом дежурстве.