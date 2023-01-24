Об этом 24 Каналу сказал военный аналитик Игаль Левин. По его словам, зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1" больше работают для российской пропаганды.

Кстати говоря Это идиотизм, так его не расставляют, – оппозиционер высмеял ПВО на крышах в Москве

Эффективны ли ЗРПК "Панцирь-С1"

Левин отметил, что Украина не наносила удары по российским городам, а только по военным объектам врага, где бы они ни располагались. Ведь любой военный объект России – это легитимная цель с точки зрения правил ведения войны.

По его словам, размещение на крышах построек российской столицы зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1" свидетельствует о том, что в Москве переживают, что к ним может что-то прилететь. Однако эти "Панцири" легко уничтожались Турцией и Израилем в Сирии, то есть они себя особо не показали.

Это оказался довольно мультяшный комплекс, который больше для их пропаганды работает. Туркам и Израилю они не смогли помешать наносить удары в Сирии,

– подчеркнул военный аналитик.

По его словам, россияне пытались "делать" из них супероружие, якобы они могут все перехватывать, сбивать. Конечно, эти ЗРПК могут стрелять и даже что-то сбивали где-нибудь на учениях. Но "Панцири" оказались бессильными, когда израильские и турецкие системы наносили удары в Сирии.

Левин сказал, насколько эффективны ЗРПК "Панцирь-С1", которые россияне установили на крышах в Москве: смотрите видео

Обратите внимание! Полковник запаса ВСУ, военный эксперт и летчик-инструктор Роман Свитан заявил, что у придумавшего устанавливать самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" на крышах зданий, проблемы с головой. С военной точки зрения это не имеет никакого смысла, а только может привести к большой беде.

Больше о ЗРПК "Панцирь-С1" на крышах в Москве