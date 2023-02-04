Целый миллион евро в час: литовцы перевыполнили план сбора на радары для Украины

В Литве всего за час собрали 1 миллион евро на закупку радаров для украинской ПВО. Одна из местных IT-компаний удвоила эту сумму.

Об этом 24 Каналу рассказал литовский журналист Андрюс Тапинас. По его словам, с начала этой недели в Литве идет сбор средств на израильские радары для украинской ПВО. Одно такое изделие стоит 1 миллион евро. Он помогает обнаружить дроны-камикадзе и ракеты.

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Уже перевыполнили план

Как отметил Тапинас, они ожидали собрать не менее 5 миллионов евро. Но сейчас на счетах уже почти 6 миллионов. И сбор не останавливается.

Вчера был так называемый "счастливый час". Наша крупная IТ-компания сказала, что удвоит все деньги, которые соберут литовцы за один час. Это был большой азарт. Все транслировали в эфире национального вещателя и в соцсетях. Никто не ожидал, что за час можно собрать более 1 миллиона евро,

– отметил Тапинас.

IТ-компания сдержала свое слово и удвоила сумму. Это, вероятно, самый большой донат от бизнеса в Литве для украинцев.

Никто не устает помогать Украине

Журналист подчеркнул, что литовское общество не устает помогать Украине. На этот раз им вообще удалось побить рекорд по привлеченным средствам. Предыдущий был на сборе на "Байрактары" – тогда литовцы передали 5 миллионов 900 тысяч евро.

Вот я сейчас сижу у моря в этот выходной, пью кофе. Как мы можем устать? Что это такое – перевести деньги? Это ничего по сравнению с происходящим у вас в стране. И вся Литва готова помогать Украине столько, сколько потребуется,

– заметил Тапинас.

И это только одна большая акция. В Литве идут многие другие сборы для Украины – на генераторы, на свечи в окопах, на гуманитарную помощь. Много работает и правительство, которое пытается помогать и оружием, и на дипломатическом уровне.

Они тоже работают на дипломатическом фронте. Вместе с коллегами из других балтийских стран и Польши постоянно повторяют западным коллегам, что Запад не может остановиться и пойти на уступки, – утверждает журналист.

Литовцы собирают на радары для Украины