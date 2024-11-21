Канадская ПВО NASAMS уже направляется в Украину

Канада передаст Украине новейшую систему ПВО NASAMS. Комплекс уже находится в Польше и вскоре пересечет украинскую границу.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Укринформ. Министр обороны Канады Билл Блэр заявил, что современная противовоздушная система будет на фронте в ВСУ.

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Канада укрепляет оборону Украины

Новейшая система ПВО NASAMS уже подъезжает к границе Украины. Блэр отметил, что над разработкой работали тесно с американцами и производителем Raytheon. Пока ПВО находится в Польше, но вскоре будет в Украине.

Министр добавил, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо уже проинформировал Президента Украины Владимира Зеленского о предстоящей передаче NASAMS.

Мы работаем с украинцами, чтобы как можно скорее доставить эту систему, приобретенную Канадой для Украины. Ожидаю, что вскоре сможем сказать значительно больше,

– подытожил министр обороны.

К слову, США предоставят Украине новейшие противопехотные мины, оснащенные системой самоуничтожения, для сдерживания российских войск и минимизации рисков для гражданского населения.

Президент США Джо Байден санкционировал передачу этих средств обороны, а также разрешил использование ракет ATACMS для ударов по объектам на территории России.