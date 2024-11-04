Канада отправит в Украину первую заказанную систему NASAMS, – Зеленский

Украина получит от Канады новую систему ПВО NASAMS. Ее специально заказали, чтобы передать нашей армии.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграм-канал Владимира Зеленского. Президент о передаче NASAMS узнал во время телефонного разговора с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

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Когда Украина получит NASAMS от Канады

Зеленский рассказал, что премьер-министр сообщил ему об отправке первой заказанной Канадой для Украины системы ПВО NASAMS.

Рассчитываем получить ее до конца текущего года,

– сказал президент.

Украинский лидер также выразил благодарность Джастину Трюдо, его команде и всем вовлеченным за успешно проведенную тематическую конференцию по четвертому пункту Формулы мира "Освобождение пленных и депортированных лиц", состоявшейся в Монреале 30 – 31 октября.

"Следующим этапом должна стать подготовка итогового документа – Плана мира – по результатам всех тематических конференций. На полях конференции наша делегация представила Джастину План победы, и сегодня он подтвердил его поддержку", – подчеркнул Зеленский.

Кроме того, глава государства отметил, что обсудил с Трюдо дальнейшее сотрудничество по организации второго Саммита мира и привлечения к этой работе стран Глобального Юга.

Также украинский и канадский руководители говорили и о дальнейшей оборонной поддержке нашего государства, ситуацию на поле боя, в частности привлечение к войне Северной Кореи, и скоординировали сотрудничество в рамках канадского председательства в G7 в 2025 году.

К слову, ранее министр обороны Канады Билл Блэр сообщал, что его страна планирует передать Украине систему NASAMS в начале 2025 года. Он отмечал, что компания Raytheon передаст системы до конца этого года, после чего Канада немедленно отправит их в Украину.