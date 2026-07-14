Топливо "по чайной ложке": в "Атеш" заявили о проблемах российской ПВО на оккупированных территориях

Во временно оккупированном Крыму и в Херсонской области российские военные якобы столкнулись с острым дефицитом топлива. Именно поэтому командование ограничило заправку мобильных огневых групп и подразделений ПВО.

Об этом сообщили агенты партизанского движения"Атеш", действующие в рядах российской армии.

Какие проблемы у российской ПВО на временно оккупированных территориях?

Агенты партизанского движения "Атеш" заявили о серьезных проблемах с обеспечением топливом подразделений российской армии, дислоцированных во временно оккупированном Крыму и в Херсонской области. По их словам, российское командование ввело жесткие лимиты на заправку мобильных огневых групп (МОГ) и подразделений противовоздушной обороны, отвечающих за защиту позиций от украинских беспилотников.

По информации движения, военным выдают минимальные объемы топлива, а использовать технику разрешают только во время боевых выездов. В остальное время автомобили остаются без движения из-за нехватки топлива. Один из агентов "Атеш", который, как утверждается, находится в подразделении ПВО в районе Чонгара, сообщил, что если топливо заканчивается во время выполнения задания, военные вынуждены оставлять технику и искать укрытие пешком.

В движении отмечают, что такая ситуация якобы зафиксирована в нескольких российских подразделениях, в частности в 1096-м зенитном ракетном полку 22-го армейского корпуса России в Крыму, в мобильных огневых группах на направлении трассы Р-280 вблизи Чонгара, а также в подразделениях ПВО и БПЛА 49-й общевойсковой армии на оккупированной Херсонщине.

По данным "Атеш", случаи брошенной из-за отсутствия топлива техники уже фиксировались на тыловой дороге между Геническом и Скадовском. Утверждается, что такие машины остаются под открытым небом, пока их не обнаруживают украинские беспилотники.

В партизанском движении отмечают, что российское командование не разглашает масштабы проблем с логистикой, однако перебои с обеспечением топливом, по их словам, свидетельствуют о трудностях в системе снабжения оккупационных войск.

Напомним, в России в июне 2026 года резко подорожал бензин. Цены выросли в среднем на 6,88% за месяц. В Институте изучения войны (ISW) считают, что главной причиной стали украинские удары по российским нефтеперерабатывающим заводам и топливной инфраструктуре, которые привели к дефициту топлива. По данным аналитиков, нехватка бензина уже наблюдается в большинстве регионов России и может негативно повлиять как на гражданский сектор, так и на военную логистику оккупантов.