"Атеш" раскрыл расположение систем противовоздушной обороны в России. Об этом информирует 24 Канал.

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Координаты ПВО в России

Российские военные пытаются закрыть "дыры" в небе над Москвой и областью. Для этого агрессор использует мобильные радары и системы ПВО. Впрочем, агенты "Атеш" следят за перемещением таких полевых объектов.

Было установлено размещение в районе Калуги по координатам 54.503189, 36.391722 мобильного радиолокационного комплекса 96Л6Е из состава системы ПВО С-300,

– отметили в движении.

Добавили, что это всего лишь небольшая часть полученной информации. Все собранные материалы агенты "Атеш" передают хорошим людям, знающим свою работу.

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ПВО в России / Фото "Атеш"

В Ростовской области обнаружили эшелон танков

Заметим, что недавно агенты "Атеш" обнаружили эшелон одних из самых современных российских танков. Их заметили на железнодорожной станции Каменска, расположенной в Ростовской области. В общей сложности зафиксировали по меньшей мере 12 танков, похожих на Т-90М "Прорыв".