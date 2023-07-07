"Атеш" розкрив розташування систем протиповітряної оборони в Росії. Про це інформує 24 Канал.

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Координати ППО в Росії

Російські військові намагаються закрити "дірки" в небі над Москвою та областю. Для цього агресор використовує мобільні радари та системи ППО. Втім, агенти "Атеш" стежать за переміщенням таких польових об'єктів.

Було встановлено розміщення в районі Калуги за координатами 54.503189, 36.391722 мобільного радіолокаційного комплексу 96Л6Е зі складу системи ППО С-300,

– зазначили в русі.

Додали, що це лише невелика частина отриманої інформації. Усі зібрані матеріали агенти "Атеш" передають добрим людям, які знають свою роботу.

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ППО в Росії / Фото "Атеш"

У Ростовській області виявили ешелон танків

Зауважимо, що нещодавно агенти "Атеш" виявили ешелон одних із найсучасніших російських танків. Їх помітили на залізничній станції Каменська, що у Ростовській області. Загалом зафіксували щонайменше 12 танків, схожих на Т-90М "Прорив".