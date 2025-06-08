В NYT рассказали, как гражданские добровольцы по ночам уничтожают "Шахеды" под Киевом

В "горячие ночи", когда Россия пытается подавить противовоздушную оборону Киева, Украина полагается не только на ракеты Patriot. Небо защищают гражданские –преподаватели университетов, строители, продавцы – с прожекторами и старыми пулеметами.

Об этом говорится в публикации The New York Times от 8 июня, передает 24 Канал. Журналисты пообщались с добровольцами на базе в Переяславе Киевской области.

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Как добровольцы сбивают "Шахеды"

Россия использует рои беспилотников, чтобы истощить украинскую ПВО перед запуском ракет. Для сбивания воздушных целей существует разветвленная сеть подразделений, вооруженных всем – от устаревших пулеметов до самых современных западных систем и электронных помех для блокировки навигационных систем.

Но зависимость города (Киева – 24 Канал) от неоплачиваемых, легко экипированных добровольческих экипажей, которые сбивают беспилотники, показывает, насколько растянута его ПВО,

– говорится в статье.

Подразделение в Переяславе сформировали летом 2023 года – в команде гражданских добровольцев были даже женщины. Военные передали им несколько старых ружей и провели базовую подготовку. Все остальное – форма, бронежилеты, аптечки, топливо и еда – досталось за средства волонтеров.

В течение последних двух лет члены подразделения сочетают дневную работу с изнурительными 12-часовыми ночными сменами в преследовании российских БпЛА.

По словам командира Олега Ворошиловского, столичная ПВО построена в виде 3 концентрических колец. Его подразделение покрывает около 32 километров внешнего слоя, их задача – сбивать дроны на подлете и предупреждать следующие уровни обороны.

Команда сбивает беспилотники с помощью пулеметов "Максим" времен Второй мировой войны и нескольких Uk vz. 59, разработанных в Чехословакии в 1950-х годах.

Возможно, они старые, но они эффективны,

– рассказывает Ворошиловский.

Однако недавно добровольцы получили новый и более мощный пулемет американского производства Browning. "Мы мечтали о нем", – поделилась София, бывшая журналистка и защитница неба.

Напомним, ночью 9 июня Россия запустила 479 БПЛА, 4 аэробаллистические ракеты "Кинжал", 10 крылатых ракет Х-101; 3 крылатых ракеты Х-22 и тому подобное. По состоянию на 10:30 украинская ПВО обезвредила 479 средств воздушного нападения противника.