"ПВО работает, апокалипсис": в Белгороде снова взрывы – в городе пропал свет
Вечером в Белгороде снова расцвел "хлопок". В городе слышны мощные взрывы – местные жители напуганы и жалуются на "апокалипсис".
Вечером 7 февраля в российском Белгороде объявили ракетную опасность. В городе прогремели сильные взрывы.
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В Белгороде после взрывов исчез свет
Местные жители напуганы. Они жалуются на звуки взрывов и заявляют, что в Белгороде настоящий "апокалипсис". Их страх подпитывает и то, что в части города исчез свет.
Один из мужчин во время "хлопка" оказался на улице. Сперва он испуганно матерился, а потом ни с того ни с сего начал кричать "Слава России".
Российский "патриот" поверил в силу "ПэВэО": смотрите видео (внимание, нецензурная лексика)
Однако еще интереснее поток сознания другого местного жителя, который размышляет о ситуации в городе. Этот монолог в стиле Тарантино достойный "Оскара".
Света нет на***, сирена п**дит, ПВО работает, какой-то на*** апокалипсис. Кайф,
– загадочным голосом заявил мужчина.
"Апокалипсис" в Белгороде: эпический монолог местного (внимание, нецензурная лексика)
В сеть "слили" работу "ПэВэО"
Также в сети распространяют видео сбивания воздушной цели над Белгородом. В небе четко видні яркий огонек, вероятно, от работы ПВО, и вспышка.
Заметим, что распространять работу ПВО можно и нужно только в России.
Работа ПВО в Белгороде попала на видео:
Отметим, что сегодня в обед в Белгороде тоже раздавались взрывы. Предварительно, есть попадания.
Что известно о предыдущем "хлопке" в Белгороде
- 7 февраля в 15:27 в Белгороде услышали сильные взрывы – жителей сразу предупредили о ракетной опасности.
- Россияне традиционно заявили о работе ПВО и обвинили в атаке ВСУ.
- Официальных сообщений от украинских властей пока нет. Однако часть российских СМИ заявила, что было попадание в промышленное предприятие, а именно в котельную завода ЖБК-1 и цех металлоизделий.