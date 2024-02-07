"ПВО работает, апокалипсис": в Белгороде снова взрывы – в городе пропал свет

Вечером в Белгороде снова расцвел "хлопок". В городе слышны мощные взрывы – местные жители напуганы и жалуются на "апокалипсис".

Вечером 7 февраля в российском Белгороде объявили ракетную опасность. В городе прогремели сильные взрывы.

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В Белгороде после взрывов исчез свет

Местные жители напуганы. Они жалуются на звуки взрывов и заявляют, что в Белгороде настоящий "апокалипсис". Их страх подпитывает и то, что в части города исчез свет.

Один из мужчин во время "хлопка" оказался на улице. Сперва он испуганно матерился, а потом ни с того ни с сего начал кричать "Слава России".

Российский "патриот" поверил в силу "ПэВэО": смотрите видео (внимание, нецензурная лексика)

Однако еще интереснее поток сознания другого местного жителя, который размышляет о ситуации в городе. Этот монолог в стиле Тарантино достойный "Оскара".

Света нет на***, сирена п**дит, ПВО работает, какой-то на*** апокалипсис. Кайф,

– загадочным голосом заявил мужчина.

"Апокалипсис" в Белгороде: эпический монолог местного (внимание, нецензурная лексика)

В сеть "слили" работу "ПэВэО"

Также в сети распространяют видео сбивания воздушной цели над Белгородом. В небе четко видні яркий огонек, вероятно, от работы ПВО, и вспышка.

Заметим, что распространять работу ПВО можно и нужно только в России.

Работа ПВО в Белгороде попала на видео:

Отметим, что сегодня в обед в Белгороде тоже раздавались взрывы. Предварительно, есть попадания.

Что известно о предыдущем "хлопке" в Белгороде