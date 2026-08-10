Более того, на кадрах с места поражения видно, как украинский дрон FPV-2 уклоняется от трех ракет из "Панциря-1". Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан объяснил 24 Каналу, что прямого управления дроном, скорее всего, нет, по крайней мере на больших расстояниях.

Может ли FPV-дрон уклоняться от "Панцирей"

По словам Свитана, это не дрон уклонился, а "Панцирь" промахивается – вовремя не срабатывает так называемый радиовзрыватель. Следует понимать, что когда ракета выходит на цель, она не поражает ее контактным ударом, нет непосредственного столкновения как такового.

Ракета должна пройти рядом с целью и сработать – в зависимости от типа – радиовзрывателем, контактным или емкостным взрывателем. Взрывное облако от поражающих элементов должно накрыть цель вплоть до задней полусферы при прохождении ракеты.

Но скорость ракеты большая, курсы встречные. Скорее всего, эти радиовзрыватели не сработали или сработали нештатно. Они могли взорваться позади дрона и просто не нанести ему поражения. То есть время срабатывания нужно уточнять,

– добавил Роман Свитан.

Это говорит о том, что технически российские "Панцири" не готовы выполнять такие задачи. Но самое интересное другое: именно так и нужно перехватывать российские дроны нашими ракетами. Именно в режиме, когда ракета летит в переднюю полусферу, при приближении срабатывает емкостной или радиовзрыватель, происходит подрыв, и облако поражающих элементов, разлетающееся на десятки метров, рассечет практически любую воздушную цель.

Роман Свитан о проблемах российской ПВО: смотрите видео

Почему российские системы РЭБ становятся уязвимыми

В Геленджике также заявили, что Силам обороны удалось "добыть" систему "Волна-Купол-Гарант". Это якобы система, которая глушит спутниковый интернет, которым мы пользуемся, чтобы долететь до Краснодарского края, до Крыма.

С одной стороны, это легкая цель. Любая глушилка, любая система РЭБ ярко светится в радиодиапазоне. То есть она сама является источником сигнала. На этот сигнал можно направить противорадиолокационную ракету.

А оптимальный вариант – помните, как мы с вами не раз говорили об израильских "Гарпиях", которые являются предшественниками "Шахедов"? Они с самого начала были противорадиолокационными. Когда-то израильтяне продавали их тысячами на Ближнем Востоке. На их основе затем и китайцы создали "Подсолнух-200", а иранцы – "Шахед",

– пояснил военный эксперт.

В достаточном количестве таких дешевых дронов хватит, но это должны быть тысячи дронов. То есть лучше на "обманку" подвесить два килограмма взрывчатки и систему наведения на локатор.

Такий дрон може коштувати 200–300 доларів. Іми можна "зачищати" такі станції. Но сама станция довольно уникальна. Россияне сейчас пытаются глушить связь со спутником, воздействуя не на сам дрон с Starlink или другой системой связи, а на сам спутник, чтобы он не видел над определенной площадью, не принимал сигнал или принимал более слабый сигнал от самой станции.

"То есть они нашли такой механизм и сейчас пытаются его в полной мере использовать, чтобы перекрыть какие-то территории. Но, повторюсь, они сами становятся уязвимыми, потому что такая станция привлекает противорадиолокационные системы практически со всех направлений", – подытожил Свитан.