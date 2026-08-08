Об этом сообщил командующий СБС ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди.
Как СБС уничтожали российские суда?
Во время одной из атак три управляемые ракеты ЗРГК "Панцирь-С1" были нацелены на "Птицу" СБС, однако в районе Геленджика удалось поразить судно теневого флота.
Всего в период с 1 по 8 августа в рамках операции "Птицы" СБС провели операции против 12 судов в Черном и Азовском морях.
ВСУ уничтожают вражеские суда: смотрите видеоХотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
С начала операции, которая продолжается с 6 июля, результативно отработано по 218 плавсредствам: 134 – в Азовском море и 84 – в Черном.
Судоходство через Керченский пролив бессрочно заблокировано с 10 июля, на данный момент на 30 суток, до отдельного распоряжения, "Свободолюбивой украинской птицей",
– заявил "Мадяр".
Другие новости об успешных операциях СБС
Силы беспилотных систем ВСУ провели масштабную операцию против энергетической инфраструктуры оккупированного Крыма и других временно оккупированных территорий. Только за 23–24 июля было поражено 19 энергетических объектов.
Украинские военные уничтожили российские бензовозы, которые двигались по территории временно оккупированной Запорожской области. 3-й батальон "Назик" 414-й отдельной бригады "Птицы Мадяра" уничтожил 2 бензовоза и один автомобиль сопровождения колонны.
Беспилотники ВСУ в течение четырех суток нанесли удары по четырем российским нефтеперерабатывающим заводам и морскому терминалу "Тамань". Враг понес масштабные потери топливной инфраструктуры.