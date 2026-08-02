Об этом рассказал командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди.

Что известно об успешных поражениях на территории России?

Наибольшие потери, по его словам, понес морской терминал "Тамань" в поселке Волна Краснодарского края. В ходе удара украинские дроны уничтожили 12 резервуаров вместимостью по 5 тысяч тонн каждый. Общая площадь пожара превысила 17 тысяч квадратных метров. Атаку 30 июля осуществили подразделения 1-го оперативного центра СБС "Птицы" совместно с 413-м отдельным подразделением "Рейд" и СБУ.

Кроме того, за четыре суток украинские силы нанесли удары еще по четырем российским нефтеперерабатывающим заводам. 2 августа под удар попали НПЗ "Башнефть" в Уфе и Саратовский нефтезавод. 31 июля был подвергнут атаке завод "Лукойл-Волгограднефтепереработка" в Волгограде, а 30 июля – "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" в Пермском крае.

По словам "Мадяра", удары по топливной инфраструктуре России стали результатом совместной работы подразделений Сил беспилотных систем, Службы безопасности Украины, Главного управления разведки и других компонентов Сил обороны. Они направлены на снижение возможностей российской армии по обеспечению своих войск топливом.

Где недавно в России раздавались взрывы?

В российском Омске 2 августа во время атаки беспилотников раздались мощные взрывы. Местные жители сообщали о работе ПВО, а губернатор Омской области заявил об отражении атаки и отменил вечерние мероприятия, приуроченные к Дню города. В сети также были опубликованы кадры задымления в районе Омского нефтеперерабатывающего завода. По предварительным данным, именно НПЗ мог быть одной из целей атаки.

В ночь на 2 августа Силы обороны Украины нанесли удары по ряду важных военных и логистических объектов России. Под атакой оказались Саратовский НПЗ, военный аэродром "Энгельс" и нефтебаза в Людовине Калужской области. Также были поражены место хранения и запуска ударных дронов в Брянской области и несколько пунктов управления БПЛА. Кроме того, украинские беспилотники провели атаку на логистический центр Wildberries в Самарской области, который после удара получил значительные повреждения.

Накануне Силы обороны Украины нанесли удары по стратегическим объектам России в Черном и Азовском морях, а также в глубоком тылу. По словам президента Владимира Зеленского, в результате атаки был затоплен подпадающий под санкции российский контейнеровоз "Янина". Кроме того, подразделения СБУ нанесли удары по инфраструктуре трех нефтеперерабатывающих заводов в Башкортостане, которые снабжают топливом российский военно-промышленный комплекс. Зеленский подчеркнул, что Украина продолжает систематически наносить удары по объектам, поддерживающим военную машину России.