Об этом сообщили пропагандистские СМИ.

Что известно о взрывах в Омске?

Российские мониторы сообщили, что в 16:12 беспилотники начали залетать в Омскую область. В городе прогремели мощные взрывы, а местные жители жаловались на работу ПВО.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил, что в настоящее время российская ПВО якобы отражает атаку. Он заявил, что все запланированные мероприятия ко дню города будут отменены.

Принято решение об отмене вечернего концерта на Соборной площади. Прошу всех соблюдать правила безопасности,

– написал Хоценко.

Известно, что программа празднования 310-летия Омска предусматривала сотни мероприятий в центре города: фестивали, ярмарки, исторические "реконструкции", марафон, выступления "артистов" и бесплатные концерты.

Тем временем в сети появились кадры с задымлением в районе Омского НПЗ. Вполне вероятно, что завод вновь стал целью атаки.

Задымление в районе НПЗ: смотрите видео

Напомним, что с 7 июля Омский НПЗ прекратил продажу бензина и дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже.

Во время атаки БПЛА загорелась и была повреждена установка первичной переработки нефти CDU-10 , которая обеспечивает около 38 % производственных мощностей завода.

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В Уфе утром 1 августа прогремели взрывы во время атаки беспилотников. По предварительным данным, под удар попал один из нефтеперерабатывающих заводов города.

По данным местных каналов, в районе промышленной зоны города мог быть атакован нефтеперерабатывающий завод "Башнефть-Уфанефтехим".

Также в ночь на 30 июля в российской Пензе и Сарапуле прогремели взрывы, после чего на территории Wildberries вспыхнули пожары.

По данным российских источников, объекты подверглись атаке беспилотниками, а местные власти подтвердили факт удара.