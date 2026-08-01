Об этом пишет Supernova+.

Что известно об атаке на НПЗ в Уфе?

Утром 1 августа телеграм-каналы сообщили о атаке беспилотников на Уфу – столицу Башкортостана. По их данным, несколько дронов двигались в направлении промышленной зоны, где расположены крупнейшие нефтеперерабатывающие предприятия города.

Российские мониторинговые каналы сообщали о пролете беспилотников над Уфимским и Чишминским районами Башкортостана. Впоследствии в Орджоникидзевском районе Уфы заявили о работе противовоздушной обороны, а также о якобы сбивании одного из беспилотников.

Один из дронов все же долетел и поразил НПЗ. В то же время пока не уточняется, какое именно предприятие подверглось удару, ведь в городе работают три больших нефтеперерабатывающих завода.

В Уфе дроны провели атаку на промышленную зону с НПЗ / Фото Supernova+, Exilenova+

Отметим, что Уфа является одним из ключевых центров нефтеперерабатывающей промышленности России. В городе работают сразу несколько больших нефтеперерабатывающих заводов, входящих в производственный комплекс компании "Башнефть" и обеспечивающих переработку десятков миллионов тонн нефти ежегодно.

На этих предприятиях производят бензин, дизельное топливо, авиационный керосин, смазочные материалы и другую продукцию, которая используется как гражданским сектором, так и военно-промышленным комплексом России. Помимо обеспечения внутреннего рынка, уфимские нефтеперерабатывающие заводы играют важную роль в экспорте российских нефтепродуктов и формировании доходов федерального бюджета.

Напомним, в Татарстане вечером 31 июля произошел пожар на одном из крупнейших нефтехимических предприятий Европы – заводе "Нижнекамскнефтехим". Пожар возник в Нижнекамске, расположенном более чем в 1100 километрах от границы с Украиной.

Перед началом пожара местные жители сообщали о взрывах в районе промышленной зоны. На самом предприятии заявили, что возгорание произошло на одном из производственных объектов, а к ликвидации последствий привлекли оперативные службы.

По предварительным данным, очаг возгорания возник в цехе по производству полистирола, а впоследствии пожар удалось локализовать. Мэр Нижнекамска заявил, что утром российская система противовоздушной обороны якобы сбила беспилотник в районе города.