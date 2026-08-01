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Що відомо про атаку по НПЗ в Уфі?

Уранці 1 серпня телеграм-канали повідомили про атаку безпілотників на Уфу – столицю Башкортостану. За їхніми даними, кілька дронів рухалися у напрямку промислової зони, де розташовані найбільші нафтопереробні підприємства міста.

Російські моніторингові канали повідомляли про проліт безпілотників над Уфимським і Чишминським районами Башкортостану. Згодом в Орджонікідзевському районі Уфи заявили про роботу протиповітряної оборони, а також про нібито збиття одного з безпілотників.

Один із дронів все ж таки долетів і влучив у НПЗ. Водночас наразі не уточнюється, яке саме підприємство зазнало удару, адже в місті працюють три великі нафтопереробні заводи.

В Уфі дрони атакували промислову зону з НПЗ / Фото Supernova+, Exilenova+

Зазначмо, що Уфа є одним із ключових центрів нафтопереробної промисловості Росії. У місті працюють одразу декілька великих нафтопереробних заводів, які входять до виробничого комплексу компанії "Башнєфть" і забезпечують переробку десятків мільйонів тонн нафти щороку.

На цих підприємствах виробляють бензин, дизельне пальне, авіаційний гас, мастильні матеріали та іншу продукцію, яка використовується як цивільним сектором, так і військово-промисловим комплексом Росії. Крім забезпечення внутрішнього ринку, уфимські нафтопереробні заводи відіграють важливу роль в експорті російських нафтопродуктів та формуванні доходів федерального бюджету.

Нагадаємо, у Татарстані ввечері 31 липня сталася пожежа на одному з найбільших нафтохімічних підприємств Європи – заводі "Нижньокамськнафтохім". Загоряння виникло у Нижньокамську, що розташований більш ніж за 1100 кілометрів від кордону з Україною.

Перед початком пожежі місцеві жителі повідомляли про вибухи в районі промислової зони. На самому підприємстві заявили, що займання сталося на одному з виробничих об'єктів, а до ліквідації наслідків залучили оперативні служби.

За попередніми повідомленнями, осередок займання виник у цеху з виробництва полістиролу, а згодом пожежу вдалося локалізувати. Мер Нижньокамська заявив, що вранці російська система протиповітряної оборони нібито знищила безпілотник у районі міста.